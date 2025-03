Kita-Gipfel Sachsenheim: „Erwarten, dass die Politik handelt“ – Eltern und Erzieherinnen wütend

1 Beim Kita-Gipfel in Sachsenheim wurden Forderung der Eltern auf Plakaten präsentiert Foto: /Landkreiselternbeirat

Eltern, Erzieherinnen und Politiker haben sich in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) zu einem Kreis-Kita-Gipfel getroffen. Welche Probleme am drängendsten sind.











Der aktuelle Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst und die damit verbundenen Streiks auch in Kindertageseinrichtungen haben im Landkreis Ludwigsburg zuletzt für Unmut bei Eltern gesorgt. Beim Kreis-Kita-Gipfel in Sachsenheim ging es am Samstag darum, gemeinsam mit Politik, Eltern und Fachkräften nach Wegen aus der Kita-Misere zu suchen, die die Beteiligten seit Jahren beschäftigt.