1 Wenn sie nicht gerade Stadien ausverkaufen, beschützen die Kpop-Stars ihre Fans vor einer übernatürlichen Bedrohung. Foto: NETFLIX

„K-Pop Demon Hunters“ stürmt die Netflix-Charts weltweit und katapultiert K-Pop auch im Animationsfilm an die Spitze. Der Film verbindet Popkultur, Fantasy und Musik zu einem globalen Erfolg.











Link kopiert



Der Animationsfilm „K-Pop Demon Hunters“, veröffentlicht am 20. Juni 2025 auf Netflix, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem globalen Phänomen entwickelt. In 26 Ländern war der Film in der fünften Woche auf Platz 1, in 93 Ländern in den Top 10. Auch in Deutschland stieg der Film in seiner zweiten Woche auf Platz 1 der Netflix-Charts und behauptete sich seitdem in den oberen Rängen.