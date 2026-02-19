Justizminister greift durch: Zutritt zu den Sozialen Medien in der Türkei künftig nur mit Ausweis

Justizminister Gürlek will die „Lynchjustiz“ im Netz beenden. Nutzer sozialer Medien sollen sich doppelt identifizieren müssen. Kritiker fürchten eine „totale Überwachung“.

Während in Europa über die Regulierung von sozialen Medien diskutiert wird, will die Türkei handeln – das hat der neue Justizminister angekündigt. Die „Lynchjustiz“ in den sozialen Medien dürfe nicht mehr anonym und straffrei bleiben, sagte Akin Gürlek, ein Gefolgsmann von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Regierung will noch in diesem Monat ein Gesetz vorlegen, wonach Nutzer der sozialen Medien sich mit Ausweis und Klarnamen registrieren müssen. Experten befürchten, dass es dem Justizminister nicht um den Kampf gegen Hassparolen geht, sondern um die Einschüchterung von Regierungsgegnern.

Erdogan hat die meisten Medien in der Türkei auf Linie gebracht und lässt unbotmäßige Meinungsäußerungen mit Terrorgesetzen sowie strikten Vorschriften gegen Volksverhetzung und Präsidentenbeleidigung verfolgen. Die EU kritisierte in ihrem jüngsten Fortschrittsbericht zur Türkei, die Unterdrückung der Meinungsfreiheit verstoße gegen die europäische Menschenrechtskonvention. Weil der Raum für erlaubte Meinungsäußerungen immer enger wird, wandern viele Regierungskritiker in die Anonymität des Internets ab. Damit müsse Schluss sein, sagte Gürlek in Interviews mit regierungsnahen Medien. Richter und Staatsanwälte würden wegen ihrer Arbeit im Netz beschimpft. „Alle werden Opfer von Rufmord.“

Anmeldung nur mit Personalausweis und Telefonnummer

Gürlek fordert, dass sich Nutzer von sozialen Medien künftig mit ihrem Klarnamen anmelden und ihre Identität doppelt verifizieren lassen müssen: mit Personalausweis und Telefonnummer. „Wenn sich jemand in den sozialen Medien äußert oder jemanden angreift, wird er sich strafrechtlich dafür verantworten müssen, weil seine Identität feststeht“, sagte der Justizminister.

Das Gesetz soll noch dieses Jahr in Kraft treten. Gürlek will Nutzern sozialer Medien eine Frist zur Anmeldung setzen, die von der Internetbehörde BTK überwacht werden soll. Wer sich in dieser Zeit nicht anmeldet, wird von sozialen Medien ausgeschlossen. Anonyme Nutzerkonten oder „falsche Konten mit Anmeldung im Ausland“ würden unmöglich, kündigte Gürlek an.

Wie werden Unternehmen wie X und Meta reagieren?

Gürleks Verweis auf die BTK legt nahe, dass Tech-Konzerne unter dem neuen Gesetz die Daten von Nutzern ihrer sozialen Medien in der Türkei an die Behörden melden müssen. Unternehmen wie X und Meta hatten in den vergangenen Jahren auf Druck der Erdogan-Regierung Niederlassungen in der Türkei eröffnet, doch ob sie sich der Vorschrift zur Weitergabe der Daten beugen würden, wird sich zeigen müssen.

Unklar ist, wie Gürlek den Ausschluss von ausländischen Konten durchsetzen will, die nicht der türkischen Klarnamen-Pflicht entsprechen. Nutzer könnten Gürleks Gesetz umgehen, indem sie sich im Ausland anmelden. Ankara hat keine Möglichkeit, X oder Meta zur Änderung ihrer weltweit geltenden Anmelde-Bedingungen zu zwingen.

Verbot auch für Jugendliche unter 15 Jahren

Die Neuregelung soll laut Gürlek bis Ende des Monats ins Parlament eingebracht werden. Dieses „Familien-Paket“ wird nach den Worten von Ministerin Mahinur Özdemir Göktas auch ein Verbot der sozialen Medien für Jugendliche unter 15 Jahren einführen.

In Europa wird seit der Einführung des Verbots sozialer Medien für unter 16-jährige in Australien im Januar über Altersbeschränkungen diskutiert. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte jetzt, er habe „viel Sympathie“ dafür. Die SPD schlägt vor, den Zugang zu sozialen Medien für Kinder unter 14 Jahren zu verbieten. Frankreich, Spanien und Griechenland planen ähnliche Regeln. Eine Klarnamen-Pflicht ist in Deutschland und der EU dagegen umstritten.

Schon jetzt sind 1,2 Millionen Internetadresse gesperrt

Dass die Türkei den Klarnamen zur Bedingung für die Nutzung der sozialen Medien machen will, ist nach Einschätzung des Internetexperten Yaman Akdeniz ein schlechtes Zeichen. Nach einer Zählung von Akdeniz‘ Verein für Meinungsfreiheit ist in der Türkei schon jetzt der Zugang zu mehr als 1,2 Millionen Internetadressen gesperrt. Darunter sind Internetseiten, YouTube-Videos sowie Konten und einzelne Kommentare auf sozialen Medien.

Die Türkei entwickele sich zu einem „digitalen Panopticon“, also einem Ort der vollständigen Überwachung, warnt Akdeniz, der Professor an der Istanbuler Bilgi-Universität ist. Die Regierung benutze das Argument des Jugendschutzes als „Trojanisches Pferd“, sagte Akdeniz unserer Zeitung. „Das ausdrücklich genannte Ziel, Rufmorde zu verhindern, macht deutlich, dass es nicht nur um den Schutz von Kindern geht, sondern um den Schutz des Staates vor Kritik.“

Erfüllungsgehilfen des türkischen Staates

Anbieter von sozialen Medien werden laut Akdeniz bei Verabschiedung des neuen Gesetzes vor der Wahl stehen, entweder persönliche Daten ihrer Nutzer zu sammeln und damit zu Erfüllungsgehilfen des türkischen Staates zu werden oder den Ausschluss vom türkischen Markt zu riskieren. „Die Türkei läuft Gefahr, sich vom weltweiten digitalen Ökosystem abzunabeln und das offene Internet durch ein steriles, staatlich überwachtes Intranet mit totaler digitaler Gehorsamkeit zu ersetzen.“