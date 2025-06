Jusos lehnen das Schwadronieren von der Wehrpflicht ab

1 Juso-Chef Philipp Türmer (Archivbild). Foto: Sebastian Willnow/dpa

Kurz vor dem SPD-Parteitag haben sich die Jusos gegen Überlegungen von Verteidigungsminister Pistorius zur Wehrpflicht gewandt.











Link kopiert



Es könnte spannend werden: Kurz vor dem wichtigen SPD-Parteitag am Wochenende in Berlin haben sich die Jusos gegen Überlegungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius und anderen - die grundgesetzwidrig sogar junge Frauen in den Militärdienst mit einbeziehen wollen - für eine teilweise Rückkehr zur Wehrpflicht gewandt. „Es ist mir ein Rätsel, warum jetzt die Wehrpflicht wieder auf den Tisch kommt“, sagte Juso-Chef Philipp Türmer dem Portal t-online. Auf dem Parteitag wollen die Jusos zu dem Thema einen Initiativantrag vorlegen.