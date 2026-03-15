Jürgen Habermas: Fährtenleser der Vernunft

Jürgen Habermas hat die Rolle des öffentlichen Intellektuellen wie kein anderer geprägt. Ein Adieu von Reiner Ruf
Es schmerzt, dass er tot ist. Dass er geht, war zu erwarten gewesen, das schon. 96 Jahre zählte er, da verengt sich der Horizont. Dennoch hatte der Gedanke etwas Tröstliches, dass er noch da war, Jürgen Habermas, der geistige Repräsentant der alten Bundesrepublik. „Der Philosoph“ – so lautet der Titel einer jüngsten Biografie über Habermas, eine teils spöttische, teils respektvolle Anspielung auf dessen Statuts als Deutschlands erstem Denker. „Der Philosoph“: Das war für die mittelalterlichen Scholastiker Aristoteles gewesen - neben Platon der größte der großen Philosophen des klassischen Altertums.