Jeremy Arévalo: DFB-Gegner Ecuador gewinnt Generalprobe – VfB-Spieler in Startelf

Deutschlands Gruppengegner Ecuador hat in der Generalprobe für die WM Guatemala locker geschlagen. Auch VfB-Profi Jeremy Arévalo stand bei La Tri erstmals in der Startelf.
Deutschlands Gruppengegner Ecuador hat sich auch bei der Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft keine Blöße gegeben. Die Südamerikaner mit dem VfB-Spieler Jeremy Arévalo in der Startelf setzten sich im letzten Test vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) gegen Guatemala locker mit 3:0 (1:0) durch. „La Tri“ blieb damit auch im 19. Länderspiel in Serie seit September 2024 unbesiegt.