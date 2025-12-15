Jahresrückblick im ZDF: Markus Lanz - Das Jahr 2025 mit Selenskyj und Grönemeyer

Am 17. Dezember blickt Markus Lanz im ZDF auf das Jahr 2025 zurück. Hochkarätigster Gast: Wolodymyr Selenskyj spricht exklusiv über Friedensinitiativen. Auch Lars Klingbeil, Herbert Grönemeyer und Basketball-Star Dennis Schröder sind dabei.

Wolodymyr Selenskyj kommt zu Markus Lanz. Der ukrainische Präsident ist der prominenteste Gast im großen Jahresrückblick des ZDF-Moderators. Am Mittwoch, 17. Dezember, ab 20:15 Uhr blickt Lanz in seiner Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2025" gemeinsam mit zahlreichen Gästen auf die bewegendsten Momente der vergangenen zwölf Monate zurück.

Selenskyj stellt sich exklusiv den Fragen von Lanz - in einer Phase, in der international fieberhaft an möglichen Friedensplänen gearbeitet wird. Auch die deutsche Innenpolitik kommt nicht zu kurz. Vizekanzler und SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil gibt Einblicke in den holprigen Start der neuen Bundesregierung - inklusive der Kanzlerwahl, die erst im zweiten Wahlgang gelang.

Juristin Frauke Brosius-Gersdorf reflektiert derweil ein persönliches Kapitel des Jahres: Ihre Wahl ans Bundesverfassungsgericht scheiterte, der politische Druck wurde zu groß. Sie zog ihre Kandidatur zurück und spricht nun erstmals ausführlich darüber.

Grönemeyer gegen den Rechtsruck

Herbert Grönemeyer meldet sich ebenfalls zu Wort. Der Musiker hat sich im vergangenen Jahr verstärkt gegen den politischen Rechtsruck engagiert und berichtet von seinen Erfahrungen. Kommunalpolitische Perspektiven liefern zudem Duisburgs SPD-Oberbürgermeister Sören Link und Alexander Omar Kalouti - letzterer wurde als erster CDU-Oberbürgermeister Dortmunds seit fast 80 Jahren gewählt.

Persönliche Lebensgeschichten runden die politische Bilanz ab. Lina Heider begann im Alter von elf Jahren als jüngste Abiturientin Deutschlands ihr Studium und erzählt von ihrem ungewöhnlichen Alltag. Rabea Rogge wiederum machte Geschichte als erste deutsche Frau im Weltraum und schildert ihren Weg ins All.

Basketball-Helden und Nahost-Dialog

Sportlich steht der historische Erfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft im Fokus. Nach dem WM-Titel 2023 holte das Team um Kapitän Dennis Schröder 2025 auch die Europameisterschaft. Schröder, Cheftrainer Álex Mumbrú und Co-Trainer Alan Ibrahimagic geben Einblicke in das emotionale Turnier.

Zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 blicken Jouanna Hassoun und Shai Hoffmann auf die angespannte Lage im Nahen Osten. Die beiden berichten über ihre Dialogarbeit an deutschen Schulen. Annalena Baerbock spricht über ihren neuen Alltag als Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. "Welt"-Chefreporter Ibrahim Naber schildert zudem seine erschütternden Erfahrungen aus dem Ukrainekrieg - darunter einen russischen Drohnenangriff, den er nur knapp überlebte.

Die Sendung ist im ZDF sowie in der Mediathek des Senders zu sehen.