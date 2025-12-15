Jahresrückblick im ZDF: Markus Lanz - Das Jahr 2025 mit Selenskyj und Grönemeyer

Am 17. Dezember blickt Markus Lanz im ZDF auf das Jahr 2025 zurück. Hochkarätigster Gast: Wolodymyr Selenskyj spricht exklusiv über Friedensinitiativen. Auch Lars Klingbeil, Herbert Grönemeyer und Basketball-Star Dennis Schröder sind dabei.
Wolodymyr Selenskyj kommt zu Markus Lanz. Der ukrainische Präsident ist der prominenteste Gast im großen Jahresrückblick des ZDF-Moderators. Am Mittwoch, 17. Dezember, ab 20:15 Uhr blickt Lanz in seiner Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2025" gemeinsam mit zahlreichen Gästen auf die bewegendsten Momente der vergangenen zwölf Monate zurück.