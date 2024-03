Alte iPhone-Modelle werden irgendwann obsolet. Das heißt, sie bekommen weder neue iOS-Versionen noch Sicherheitsupdates. Apple gibt für seine Geräte jedoch keine offizielle Lebensdauer an. Die Zeitspanne, in der Updates bereitgestellt werden, kann sich daher von Modell zu Modell unterscheiden.

Laut einer Übersicht von Statista erhalten iPhones in der Regel aber etwa bis zu 6 Jahre nach ihrer Veröffentlichung die neueste iOS-Version. Das iPhone 12 erschien Ende des Jahres 2020. Folgt Apple seinem bisherigen Muster, ist davon auszugehen, dass das iPhone 12 noch bis Ende 2026 die neuesten Versionen von iOS erhalten wird.

Sicherheitsupdates weiterhin möglich

Dass Apple für ältere Modelle irgendwann nicht mehr die neueste Version von iOS bereitstellt, bedeutet nicht, dass man das iPhone direkt ersetzen muss. Denn wirft man einen Blick auf die Auflistung aller iOS- und Sicherheitsupdates von Apple, wird klar, dass Sicherheitsupdates teilweise auch noch lange nach dem Ende der Bereitstellung neuer iOS-Versionen ausgerollt werden. Das iPhone 6s zum Beispiel erhielt zuletzt ein Sicherheitsupdate am 22. Januar 2024. Also über 8 Jahre nach seiner Veröffentlichung im September 2015 und über 2 Jahre nach dem letzten iOS-Update auf iOS 15. Selbstverständlich lässt sich nicht vorhersagen, ob Apple auch für das iPhone 12 eine ähnlich lange Zeitspanne für Sicherheitsupdates bereitstellen wird. Es zeigt jedoch, dass iPhones nicht direkt ersetzt werden müssen, sobald sie nicht mehr das neueste Betriebssystemupdate erhalten (iPhone 15 bei Amazon bestellen / ANZEIGE). Sollte Ihr iPhone 12 also problemlos funktionieren, können Sie es getrost noch einige Jahre verwenden.