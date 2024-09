Intelligente Stromzähler: Wem ein Smart Meter im Haushalt nutzt und was er kostet

1 So sieht er aus, der Smart Meter. In Dänemark beispielsweise ist das schon Standard. Foto: dpa/Markus Scholz

Smart Meter gelten als Stromzähler der Zukunft. Noch sind die intelligenten Messeinheiten die absolute Ausnahme in deutschen Haushalten, für manche sind sie aber bereits Pflicht.











Künftig sollen möglichst viele Haushalte in Deutschland einen Smart Meter haben. Das ist ein intelligenter Stromzähler. Der Anteil der Haushalte mit Smart Metern liegt derzeit bei unter einem Prozent, anders als in anderen EU-Staaten; in Spanien oder Dänemark ist das Standard. So exotisch sie hierzulande noch sind, Smart Meter gelten als Voraussetzung für ein Energiesystem der Zukunft.