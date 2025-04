Infrastruktur-Milliarden des Bundes: Welche Stuttgarter Vorhaben könnten vom Berliner Sondertopf profitieren?

1 Schiene, Straße, Wasserstraße: Viele Projekte in der Region werden seit langem geplant, sind aber bisher an der fehlenden Finanzierung gescheitert. Foto: /IMAGO/Arnulf Hettrich

500 Milliarden Euro gönnt sich die neue Bundesregierung für die Infrastruktur: Welche Verkehrsprojekte in Stuttgart und der Region warten schon lange auf eine Finanzierung?











Die neue Bundesregierung wird aus dem Vollen schöpfen können: Dank eines schuldenfinanzierten Sondertopfes kann sie 500 Milliarden Euro in Infrastrukturprojekte stecken. Noch ist nicht ausgemacht, wohin das Geld konkret fließt. In Stuttgart und der Region gibt es aber keinen Mangel an – teils jahrelang geplanten – Vorhaben, für deren Umsetzung es bisher kein Geld gab – oder es an der politischen Einigung fehlte. Hier eine Zusammenstellung von Projekten, die sich in höchst unterschiedlichen Planungszuständen befinden. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.