In Frankreichs Hauptstadt: Yerin Ha und Luke Thompson feiern glamouröse Bridgerton-Premiere

Netflix feierte die vierte Staffel von "Bridgerton" mit einer rauschenden Weltpremiere in Paris. Die neuen Hauptdarsteller Yerin Ha und Luke Thompson zeigten sich glamourös auf dem roten Teppich - und auch zahlreiche bekannte Gesichter der Erfolgsserie waren vor Ort.
Paris wurde zum Schauplatz eines glamourösen Netflix-Events: Im historischen Palais Brongniart fand die Weltpremiere der vierten Staffel von "Bridgerton" statt. Die Hauptdarsteller der neuen Folgen, Yerin Ha (27) und Luke Thompson (37), posierten gemeinsam für die Fotografen und sorgten für zahlreiche Blitzlichter.