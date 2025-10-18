Ideen für die B14 in Stuttgart: Stadtraum für Menschen statt Schneise für Autos

Im Stadtpalais hat am Freitag die Öffentlichkeitsbeteiligung für die Umgestaltung der Bundesstraße 14 in Stuttgart begonnen.
Die Bundesstraße 14 zwischen Marienplatz und Schwanenplatz soll wieder ein echter lebendiger Teil der Stadt werden, neuer Stadtraum statt „Stadtautobahn”. Das ist eines der Großprojekte, die die Landeshauptstadt in den kommenden Jahren beschäftigen werden, neben nach wie vor Stuttgart 21, Oper, Stadtring, Rosensteinviertel, Villa Berg und was sonst noch alles auf der Projektliste steht. Ziel ist, die große Straßenfläche neu zu denken: „mehr Platz für Aufenthalt, Begegnung, Bewegung und städtisches Leben”, so die Stadt. Gerade wird ein Rahmenplan entwickelt, am Freitagabend war im Stadtpalais die Auftaktveranstaltung für die Öffentlichkeitsbeteiligung dafür.