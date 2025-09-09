Hundesteuer in Stuttgart: Kampfhund? – Braucht kein Mensch

In der Landeshauptstadt soll die Hundesteuer erhöht werden. Dafür ist es höchste Zeit. Mit der Änderung sollten Restriktionen gegen Kampfhunde ausgeweitet werden.
Nein, der will nicht nur spielen, der will manchmal einfach nur kläffen, an Passanten hochspringen, die Zähne zeigen und natürlich auf den Gehweg kacken. Letzteres in Stuttgart zumindest gefühlt ein paar Millionen Mal im Jahr. Über 16 000 Hunde gibt es in der Landeshauptstadt, Tendenz seit Erfassung der Zahlen: von Jahr zu Jahr fast ausnahmslos steigend.