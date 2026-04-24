Höhenflug der AfD: Profiteure der Krise

Das Elend des Liberalismus hat viele Gesichter. Zum Beispiel jene der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Sie stehen für eine ursprünglich liberale Partei, die heute Rechtsextremisten in ihren Reihen hat, liberales Denken verhöhnt, die Demokratie verächtlich macht. Ein anderes Gesicht der liberalen Misere ist das von Wolfgang Kubicki, der FDP-Chef werden möchte und sich schon mal als Handlanger der rechten Konkurrenz andient. „Ich kenne keine Brandmauer“, ließ er verlauten – ein Kooperationsangebot?

Doch die Rechtsaußen-Partei ist auf Hilfe der schwächelnden Freidemokraten nicht angewiesen. Sie eilt von Umfragerekord zu Umfragerekord. Offenbar schenken ihr bundesweit gerade mehr Menschen Vertrauen als jeder anderen Partei. Ausgerechnet die AfD profitiert von einer komplexen Krise, die wir im Wesentlichen zwei Männern verdanken, welche von ihr hofiert werden: Donald Trump und Wladimir Putin. Wer sich einerseits über inflationäre Benzinpreise beklagt, andererseits aber mit dem Trump-Fanclub AfD liebäugelt, muss entweder ignorant oder schizophren sein.

Wichtigstes Motiv für AfD-Fans: Unzufriedenheit

Das wichtigste Motiv für AfD-Anhänger ist inzwischen nicht mehr die unkontrollierte Migration. Da hat die neue Bundesregierung tatsächlich eine Kehrtwende erreicht. Dennoch speist sich der Zulauf für die Rechtsradikalen neuerdings vor allem aus der Unzufriedenheit mit der Regierung.

Kanzler Friedrich Merz und seine Verbündeten liefern leider Gründe genug, die den Unmut befeuern. Sie machen ihre eigene Strategie gegen das Erstarken des Rechtspopulismus zunichte. Die fußt auf der Überzeugung, dass eine Regierung Probleme, die viele Bürger verunsichern, lösen muss, um Extremisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Warum handeln sie nicht danach?

Ist es legitim, die AfD auszubremsen?

Ein Grund könnte sein, dass sie von unliebsamen Korrekturen des Sozialstaats, die unausweichlich sind, noch mehr Frust erwarten. Die Politik der halbseidenen Kompromisse und des Vertagens von Reformen lässt für den Herbst jedenfalls Schlimmstes befürchten. Da stehen weitere Landtagswahlen an. Sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern ist die AfD laut aktueller Umfragen mit Abstand stärkste Kraft. Selbst wenn es ihr nicht gelingen sollte, die Regierung zu übernehmen, worauf nichts hindeutet, droht eine tektonische Verschiebung der Republik.

Dagegen versuchen sich schon mehrere Bundesländer zu wappnen. Der Landtag in Mainz schickt sich an, auf fragwürdige Weise den Einfluss der AfD zu beschneiden. In Magdeburg wurde gerade Ähnliches beschlossen. Seriöse Kritiker fragen: Ist es wirklich legitim, eine politische Kraft von der Macht fernzuhalten, hinter der wie im Falle von Sachsen-Anhalt vielleicht demnächst 40 Prozent des Wahlvolks stehen?

Just in Anhalt wurde der erste Nazi Ministerpräsident

Andererseits reicht ein Blick in die Geschichtsbücher,um zu erahnen, was da drohen könnte: Am 24. April 1932 erreichte die NSDAP just im Freistaat Anhalt 40,9 Prozent der Stimmen und wurde damit stärkste Partei. Das verhalf dem ersten Nazi in das Amt eines Ministerpräsidenten. Ein halbes Jahr später kam Hitler an die Macht.

Wenn die Regierungsparteien kein Rezept finden, um den AfD-Höhenflug einzubremsen, kommt die Stunde derer, die wie Kubicki eine Brandmauer lieber ignorieren. Bis jetzt sind das alles nur Gedankenspiele. Führende AfD-Strategen haben jedoch Ende dieser Woche darüber beraten, wie sich die Brandmauer überwinden ließe. Die Feuerprobe könnten den verfassungstreuen Parteien schneller bevorstehen, als sie das bis jetzt wahrhaben wollen.