Hitze in Stuttgart: Hitzeschutz in Städten ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit

Extreme Hitzewellen sind ein ernsthaftes Problem. Viele Kommunen sind darauf nicht vorbereitet, kommentiert unsere Autorin mit Blick auf Stuttgart.
Am Wochenende soll die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Im Südwesten können die Temperaturen lokal auf bis zu 40 Grad Celsius klettern. Die Hitze lässt nicht nur Baden-Württemberg oder Deutschland seit mehr als einer Woche glühen, sondern ganz Europa. In Frankreich werden Rekorde für diese Jahreszeit gemeldet, nun werden Werte von bis zu 45 Grad Celsius erwartet. Gleichzeitig muss man sagen: Die Dramatik der Lage kommt hierzulande nach wie vor nicht an.