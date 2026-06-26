Hitze in Stuttgart: Hitzeschutz in Städten ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit

Am Wochenende soll die Hitzewelle ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Im Südwesten können die Temperaturen lokal auf bis zu 40 Grad Celsius klettern. Die Hitze lässt nicht nur Baden-Württemberg oder Deutschland seit mehr als einer Woche glühen, sondern ganz Europa. In Frankreich werden Rekorde für diese Jahreszeit gemeldet, nun werden Werte von bis zu 45 Grad Celsius erwartet. Gleichzeitig muss man sagen: Die Dramatik der Lage kommt hierzulande nach wie vor nicht an.

Mediziner warnen vor den Folgen von derartigen Hitzeglocken, schließen Evakuierungen nicht mehr aus. Das Gefährliche für die Gesundheit in solch hartnäckigen Hitzewellen: Auch in der Nacht fallen die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius. In diesen Tropennächten erholt sich der menschliche Körper nicht mehr – was insbesondere für Ältere, Kleinkinder und Vorerkrankte böse enden kann. Das Olgahospital in Stuttgart meldet bereits steigende Zahlen von Notfällen bei Kindern.

Dass es zurzeit unerträglich heiß ist, würde eine Mehrheit sicher sofort unterschreiben. Dass es sich dabei um ein ernsthaftes, bleibendes Problem handelt, blenden wir hingegen (noch) geflissentlich aus. Anders ist nicht zu erklären, wie schlecht gerade Städte, die Hotspots in der Landschaft, vorbereitet sind. Dabei werden Hitzewellen laut Prognosen eher zu- als abnehmen. Und, ganz ehrlich, mit nächtlicher Querlüftung, Ventilator und Wassertrinken ist es schon heute nicht mehr getan.

Schwammstadt ist kein Fremdwort mehr, aber...

Schwammstadt und blau-grüne Infrastruktur, Sickerpflaster und Fassadengrün – das sind zwar 2026 keine Fremdwörter mehr. Und immer mehr Kommunen schreiben Hitzeaktionspläne und Klimaanpassungskonzepte. Doch Papier ist geduldig, auf Baustellen spiegelt sich die Priorität viel zu selten wider. Besorgniserregend daran: Wie soll es gelingen, steinerne in saugfähige Städte umzubauen, wenn selbst einfachste Übergangslösungen scheitern?

Hitze in Berlin: Solche Flächen heizen sich natürlich sehr stark auf. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Beispiel Stuttgart, eine Stadt mit einem wegen der Kessellage besonders hitzeempfindlichen Relief. Trotzdem: 2020 eröffnet die Stadt einen für 4,1 Millionen Euro umgebauten Platz in Bad Cannstatt, um hinterher festzustellen, dass der Hitzeschutz vergessen wurde. Dass die Stadt 2024 und 2025 mit teuer geliehenen Schirmchen nachsteuert, bringt kleinen Schatten, aber großen Shitstorm. Im Herbst 2025 wird das 1,5-Millionen-Budget fürs Hitzesofortprogramm dem Haushaltsloch geopfert. Als könnte man sich’s leisten.

Ohne Anpassung wird es in Städten nicht gehen

Es geht nicht um Angstmache, es geht um das Anerkennen der Wirklichkeit, um dann endlich ins Tun zu kommen. Klimaschutz ist wichtig, er dämmt die Ursachen für die steigenden Temperaturen im besten Fall langfristig ein. Kurz- und mittelfristig wird es ohne Klimaanpassung nicht gehen. Städte müssen sich verändern, wenn man es dort das ganze Jahr aushalten will.

Dickere Wände, kleinere Fenster, außen liegende Läden, Schirmkonstruktionen auf öffentlichen Plätzen – an Best-Practice-Beispielen aus südlichen Ländern mangelt es nicht. Sie sollten uns Vorbild sein, denn ihre Temperaturen von heute sind unsere von morgen.

Auch Hausbesitzer sind in der Pflicht. Heizen und Hitze haben dabei eine interessante Schnittmenge. Wer sein Haus energetisch saniert, profitiert nicht nur in der Heizperiode. Gedämmte Wände und Dächer sperren die Wärme im Winter ein und im Sommer aus. Vor allem Letzteres wird zusehends vom Luxus zur Notwendigkeit