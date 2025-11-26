Hitze in Stuttgart: Der „EM-Schirm“ kehrt nicht zurück – 2026 droht Hitze auf dem Marktplatz

Auf Stuttgarts zentralem Platz wird es im Sommer wieder brütend heiß – zumindest nach jetzigem Stand. Die Stadträte haben sich gegen einen großen Schirm entschieden.
22 Meter Durchmesser und vier Standfüße hatte der Schirm, der während der Fußball-Europameisterschaft 2024 einen Teil des Stuttgarter Marktplatzes beschattete. Und weil die Sommer wegen des Klimawandels heißer werden dürften, setzten sich einige Stuttgarter Stadträte dafür ein, im kommenden Sommer wieder einen Schirm nach dem Vorbild des „EM-Schirms“ aufzustellen.