Die Finanzlage hat sich nach den ersten Sparpaketen verbessert. Eine Ankündigung von OB Zull lässt allerdings aufhorchen: Der Grundsteuer-Hebesatz soll von 255 auf 300 Punkte steigen.
Es waren schon einige „bittere Pillen“, wie es der SPD-Fraktionschef Andreas Möhlmann formuliert, die der Fellbacher Bevölkerung in den vergangenen Wochen im Zuge der beiden Sparpakete zugemutet wurden. Doch die Streichungen, Kürzungen, Verschiebungen, Absagen haben sich zumindest aus finanzieller Sicht gelohnt. Als weitere „bittere Pille“ dürften jedoch so manche die angekündigte Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes empfinden.