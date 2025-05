Hauptversammlung 2025 von Mercedes: Forderung an Mercedes-Chef Källenius: „Bringen Sie den Stern wieder zum Glänzen“

1 Hier glänzt der Stern noch neben Mercedes-Chef Ola Källenius. Mittlerweile ist er minimalistisch weiß. Foto: dpa

Die Mercedes-Vorstände müssen sich bei der virtuellen Hauptversammlung den Aktionären stellen. Ingo Speich vom Anteilseigner Deka Invest fordert vom Autobauer, die Absatzschwäche „nicht permanent mit Sparprogrammen“ zu kompensieren.











Link kopiert



Der Stern, er leuchtet nicht mehr – so lautet der doppeldeutige Vorwurf von Ingo Speich, gerichtet an die Vorstände von Mercedes-Benz. Speich vertritt auf der virtuellen Mercedes Hauptversammlung am 7. Mai die Deka Investment, eine der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Dort leitet er den Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Governance (zu deutsch: Grundsätze der Unternehmensführung).