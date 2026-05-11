Die Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof verlegt ihr Revier näher ans Bahnhofsgebäude. Aber auch das ist nur eine Zwischenlösung.
Alles drin, näher dran: Die Bundespolizei hat nun ganz nah an Gleis 16 ihr neues Revier im Stuttgarter Hauptbahnhof bezogen. Zuvor mussten Bahnreisende gut 400 Meter Richtung Pariser Platz im Europaviertel zurücklegen. Dort war sechs Monate lang der Interimsstandort im Gebäude Moskauer Straße 1 untergebracht. Die neuen Bürocontainer gegenüber Bahnsteig 16 beherbergen zwar eine ganze Revierbesatzung - sind aber auch nur eine Zwischenstation.