1 Trauen Sie sich an die herzhaften Halloween-Snacks heran? Foto: JeniFoto/Shutterstock

Halloween steht vor der Tür. Das Fest wird auch in Deutschland immer beliebter für Partys & Gruselabende. Wir haben 10 Ideen für gruseliges Fingerfood zusammengestellt. Trauen Sie sich?















Link kopiert

1 | Mumien-Würstchen

Bild: Anastasia_Panait/Shutterstock

Mumien-Würstchen sind ein Klassiker der herzhaften Halloween-Snacks – Sie dürfen auf keinem schaurigen Buffet fehlen! Die Zubereitung ist denkbar einfach.

Für 10 Würstchen benötigen Sie:

1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

10 Bockwürstchen

1 Eiweiß

1 EL Mayonnaise

1 EL Ketchup

Rollen Sie den Blätterteig aus und schneiden Sie ihn in ca. 1cm breite Streifen. Wickeln Sie jeweils einen Blätterteigstreifen um ein Würstchen. Lassen Sie dabei an einem Ende etwas Platz für die Augen. Pinseln Sie den Blätterteig mit Eiweiß ein. Legen Sie die Würstchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und backen Sie diese im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Umluft: 160 Grad) für 15-20 Minuten. Lassen Sie die Würstchen etwas abkühlen. Füllen Sie Mayonnaise und Ketchup in zwei Spritzbeutel. Tupfen Sie dann mit der Mayo die Augen auf das Würstchen, mit dem Ketchup die Pupillen. Alternativ können Sie für die Pupillen auch schwarze Pfefferkörner verwenden.

Selbstverständlich können Sie die Mumienwürstchen auch mit Veggi-Würstchen zubereiten. Das Eiweiß können Sie durch Sojasahne ersetzen, und vegane Mayonnaise funktioniert ebenso gut.

2 | Kotzender Kürbis

Bild: Jelena990/Shutterstock

Ein echter Hingucker auf dem Buffet ist der gruselige – und etwas ekelige – Kürbis, der sich übergeben muss. Für die Zubereitung benötigen Sie:

1 Kürbis (bspw. Hokkaido)

2 reife Avocados

2 Tomaten

½ Zitrone

2 Knoblauchzehen

2 EL Naturjoghurt

Salz und Pfeffer

Tortilla-Chips

Zunächst einmal höhlen Sie den Kürbis aus: Schneiden Sie dazu die obere Kappe ab und entfernen Sie mit einem Löffel die Kerne und so viel vom Fruchtfleisch, wie Sie möchten. Das Fruchtfleisch können Sie später weiterverwenden, zum Beispiel für eine Suppe oder Kürbispüree. Die Kerne können Sie reinigen und rösten.

Schnitzen Sie ein gruseliges oder lustiges Gesicht in den Kürbis. Wichtig ist, dass der Mund des Kürbisgesichts weit geöffnet ist. Alternativ können Sie auch nur den Mund herausschneiden und den Rest des Gesichts aufmalen.

Bereiten Sie dann die Guacamole zu. Halbieren Sie dazu die Avocados, entfernen Sie die Steine und die Schalen und zerdrücken Sie das Fruchtfleisch zu einem Mus. Würfeln Sie die Tomaten sehr fein und geben Sie die Würfelchen zur Avocado. Fügen Sie den Saft einer halben Zitrone, 2 gepresste Knoblauchzehen, den Naturjoghurt sowie nach Geschmack Salz und Pfeffer hinzu.

Setzen Sie den Kürbis auf eine große Platte und häufen Sie die Guacamole so in bzw. vor dem Kürbis, dass es aussieht, als würde sich der Kürbis übergeben. Drapieren Sie die Tortilla-Chips drumherum oder in einer extra Schale – fertig ist der lustige Halloween-Snack!

3 | Gruselige Rohkost

Bild: JeniFoto/Shutterstock

Halloween-Snacks müssen nicht immer ungesund sein! Auch gruselige Rohkost ist lecker und ein farbenfrohes Highlight am Buffet.

Am besten eignen sich Paprikas in verschiedenen Farben für diesen herzhaften Grusel-Snack. Schnitzen Sie mit einem feinen Messer Gesicht in die Paprikas – Vorlagen dazu finden Sie im Internet einige. Befüllen können Sie die Paprikas mit weiteren Paprikas, Möhren, Brokkoli, Kohlrabi etc. Aber natürlich können auch andere Dinge in die Paprika wandern: Mit Reis oder Fleisch gefüllt werden die Snacks noch sättigender, aber auch Brotsticks oder Käsewürfel können hier eingefüllt werden.

4 | Hexenbesen aus Käse

Bild: Caterina Trimarchi/Shutterstock

Hexen gehören auf jeden Fall zu Halloween dazu – und damit auch die typischen Hexenbesen. Mit nur drei Zutaten können Sie essbare Hexenbesen zaubern. Sie benötigen:

Salzstangen

Dünn geschnittene Käsescheiben, z.B. Gouda oder Emmentaler

Schnittlauch

Legen Sie die Käsescheiben flach vor sich auf ein Brettchen. Schneiden Sie diese dann mit einem Messer in der unteren Hälfte fransig ein. Anschließend wickeln Sie die Käsescheiben um eine Salzstange. Fixieren Sie alles mit einem Halm Schnittlauch – fertig!

5 | Sarg-Sandwiches

Bild: Dani Riza/Shutterstock

Halloween ist die Nacht der Toten. Natürlich dürfen dabei auch kleine, essbare Särge nicht auf der Snack-Platte fehlen. Das Beste: Sie lassen sich super schnell und einfach zubereiten.

Sie benötigen Sandwich-Toast (oder anderes Brot Ihrer Wahl) und einen Belag nach Wahl. Bei diesem Snack bleibt es vollkommen Ihnen überlassen, ob Sie Käse, Wurst oder vegetarische/ vegane Alternativen verwenden.

Belegen Sie die Toasts nach Geschmack und geben Sie eine weitere Toastscheibe obendrauf für den Sandwich-Charakter. Schneiden Sie die belegten Brote dann in Sarg-Form zu. Online bekommen Sie mittlerweile auch entsprechende Ausstecher (ANZEIGE).

Wenn Sie mögen, können Sie die Särge noch mit einem Kreuz oder einem „RIP“-Schriftzug verzieren. Verwenden Sie dazu Lebensmittelfarbe oder bspw. Balsamico-Creme.

6 | Monster-Burger

Bild: JeniFoto/Shutterstock

Ob Burger oder belegtes Brötchen: Dieser herzhafte Halloween-Snack ist garantiert richtig lecker!

Sie benötigen:

(Burger-)Brötchen

Käsescheiben

Gewürzgurken

(Veggie-)Burger-Pattys, gebraten

Oliven, entsteint

Ketchup

Tomaten

Schneiden Sie die Brötchen auf. Belegen Sie die untere Hälfte mit Tomaten und einem Burger-Patty. Schneiden Sie die Gewürzgurken in Scheiben und schneiden Sie die Käsescheiben gezackt ein. Legen Sie beides auf das Burger-Patty, sodass es aussieht wie die Zunge und die Zähne des Monsters. Geben Sie Ketchup auf den Burger. Der Ketchup darf ruhig etwas hinauslaufen, sodass eine blutige Optik entsteht. Nun kommt die obere Brötchenhälfte auf den Burger.

Füllen Sie die entsteinten Oliven mit einem Tupfer Ketchup oder Mayonnaise. Spießen Sie die Oliven auf Zahnstocher und stecken Sie diese als Augen in Ihren Burger. Fertig ist das Burger-Monster!

7 | Mumien-Toast

Bild: Shebeko/Shutterstock

Die etwas andere Alternative zu den klassischen Mumien-Würstchen! In der Zubereitung ist dieser herzhafte Snack aber genauso simpel. Sie brauchen:

Toast

Ketchup, rotfarbenen Aufstrich oder Tomatensoße

Käsescheiben

Schwarze Oliven

Wenn Sie Toast verwenden: Toasten Sie das Toast. Bestreichen Sie es anschließend mit Ketchup, Tomatensoße oder einem anderen roten Aufstrich Ihrer Wahl. Schneiden Sie die Käsescheiben in schmale Streifen. Legen Sie diese, leicht überlappend, auf das Toastbrot. In Ringe geschnittene Oliven dienen als Augen des Mumien-Toasts. Schon sind Sie fertig!

8 | Spinnen-Eier

Bild: Elena Shashkina/Shutterstock

Spinnenphobiker müssen bei diesem Halloween-Snack echt stark sein. Doch auf dem Buffet entfalten diese Spinnen-Eier ganz sicher ihre gruselige Wirkung. Diese Zutaten werden benötigt:

6 Eier

12 Schwarze Oliven

2 EL Senf

3 EL Schmand

1 Prise Zucker

3 EL Frischkäse, Natur oder Kräuter

Salz, Pfeffer

Paprikapulver

Kochen Sie die Eier hart, schrecken Sie sie nach der Kochzeit ab und lassen Sie sie auskühlen. Pellen Sie die Eier und halbieren Sie sie der Länge nach. Heben Sie den Dotter mit einem Teelöffel vorsichtig heraus. Sammeln Sie alle Eigelbe in einer Schüssel und zerdrücken Sie diese mit einer Gabel. Mischen Sie die Dottermasse mit Senf, Schmand und Frischkäse und schmecken Sie alles mit Zucker, Salz und Pfeffer ab.

Füllen Sie die Creme in einen Spritzbeutel und füllen Sie die leeren Eierhälften damit.

Halbieren Sie 6 schwarze Oliven. Legen Sie jeweils eine Hälfte mit der Schnittkante nach unten auf eine Eierhälfte. Schneiden Sie die übrigen Oliven in schmale Streifen und drapieren Sie diese als Spinnenbeine neben den Olivenhälften. Mit Paprikapulver können Sie noch etwas Würze hinzufügen und ein wenig blutige Optik simulieren.

9 | Hot Dogs mit Fingern

Bild: JeniFoto/Shutterstock

Snacks, die aussehen wie abgeschnittene Finger, gehören an Halloween eigentlich schon zum guten Ton. Wie wäre es mal mit dieser Variante? Sie benötigen:

Hot-Dog-Brötchen

Bock- oder Veggi-Würstchen

Ketchup

Die Zubereitung ist denkbar simpel: Schneiden Sie die Hot-Dog-Brötchen halb auf.

Schneiden Sie bei den Würstchen am oberen Ende einen „Fingernagel“ heraus. Wenn Sie möchten, können Sie dort auch ein Mandelplättchen als Nagel in das Würstchen stecken.

Ritzen Sie das Würstchen außerdem dort leicht ein, wo die Fingergelenke sitzen.

Legen Sie das Würstchen in das Brötchen und besprenkeln Sie alles mit Ketchup für den blutigen Effekt.

10 | Frankensteins-Monster-Toasts

Bild: Elena Shashkina/Shutterstock

Frankensteins Monster ist in Form von Geschichten, Filmen und Kostümen seit Jahrzehnten auf Halloween-Partys zu finden. Und jetzt auch als herzhafter Snack!

Diese Zutaten benötigen Sie:

Toast oder anderes Brot

Schwarze Oliven

Guacamole

Eier (hartgekocht) oder Mozzarella

Tomate oder Paprika

Bestreichen Sie das Toast oder Brot mit reichlich Guacamole. Ein leckeres Rezept finden Sie weiter oben in diesem Artikel oder hier. Halbieren Sie zwei Oliven und legen Sie diese als Haare des Monsters an den oberen Rand des Toasts.

Schneiden Sie nun ein hartgekochtes Ei oder einen Mozzarella in Scheiben und legen Sie zwei Scheiben als Augen auf das Toast. Olivenringe dienen als Pupillen.

Den Mund des Monsters bekommen Sie mit einem Stück Tomate oder Paprika.

Aus schmalen Olivenstreifen können Sie dem Gesicht noch eine Narbe hinzufügen.

Wir wünschen guten Appetit bei Ihren schaurigen, herzhaften Halloween-Snacks!