Halloween ist die perfekte Zeit, um gemeinsam als Familie in die Welt von Geistern, Hexen und Monstern einzutauchen – und was könnte besser passen als ein stimmungsvoller Filmabend? Wir haben eine Auswahl an Halloween-Filmen für jedes Alter zusammengestellt, die für Spaß und ein bisschen Gänsehaut sorgen.

Halloween hat sich längst auch in Deutschland als beliebtes Familienfest etabliert. Neben Kürbisschnitzen, Kostümpartys und "Süßes oder Saures"-Streifzügen gehört für viele auch ein gemütlicher Filmabend dazu.

Doch welche Filme eignen sich für Kinder unterschiedlichen Alters? In unserer Liste stellen wir Halloween-Familienfilme vor, die kindgerechten Grusel, spannende Abenteuer und jede Menge Fantasie bieten – abgestimmt auf die Altersstufen FSK 0, FSK 6 und FSK 12. Ob schaurig-schönes Animationsabenteuer, kultige Klassiker oder magische Geschichten, hier ist für jeden etwas dabei.

Bei der Auswahl von Halloween-Filmen für Kinder ist es wichtig, das individuelle Empfinden der Kleinen zu berücksichtigen. Während manche Kinder gut mit leicht gruseligen Szenen umgehen können, sind andere möglicherweise empfindlicher. Eltern sollten daher im Zweifelsfall selbst den Film vorher ansehen oder Trailer schauen, um zu entscheiden, ob die Inhalte für ihr Kind geeignet sind. So lässt sich sicherstellen, dass der Filmabend für alle zu einem spaßigen und angenehmen Erlebnis wird.

Halloween-Kinderfilme für die ganz Kleinen (FSK 0)

Für die jüngsten Zuschauer gibt es Halloween-Filme, die fantasievolle Geschichten erzählen und dabei kindgerechte Spannung bieten. Diese Filme sind weniger gruselig und setzen auf bunte Bilder, sympathische Charaktere und spannende, aber leicht verdauliche Abenteuer. Perfekt, um gemeinsam in die Welt der Geister, Hexen und Monster einzutauchen, ohne zu erschrecken.

Coco – Lebendiger als das Leben (2017)

In diesem farbenfrohen Animationsfilm begibt sich der kleine Miguel in das Reich der Toten, um seinen Traum, Musiker zu werden, zu verwirklichen. Dabei entdeckt er Geheimnisse seiner Familie und erlebt, was es bedeutet, wirklich lebendig zu sein. Die Musik und die farbenprächtigen Darstellungen der mexikanischen Tradition machen diesen Film zu einem besonderen Erlebnis.

Der Grüffelo (2009)

Basierend auf dem beliebten Kinderbuch erzählt dieser animierte Kurzfilm die Geschichte einer kleinen Maus, die sich durch einen dunklen Wald schlägt und dabei einem furchterregenden Monster begegnet – dem Grüffelo. Die Erzählung ist fantasievoll, charmant und bringt Kindern auf unterhaltsame Weise Mut bei.

Das kleine Gespenst (2013)

Diese Verfilmung des Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler erzählt von einem freundlichen kleinen Gespenst, das davon träumt, einmal die Welt bei Tag zu sehen. Als ihm dieser Wunsch in Erfüllung geht, erlebt es lustige und aufregende Abenteuer in einer ihm unbekannten Welt.

Die Vampirschwestern (2012)

Die beiden halbvampirischen Schwestern Silvania und Dakaria ziehen mit ihrer Familie in eine neue Stadt und versuchen, sich dort einzuleben. Die Mischung aus Abenteuer und Humor macht den Film zu einem unterhaltsamen Erlebnis für kleine Zuschauer, ohne allzu gruselig zu sein.

Bibi Blocksberg (2002)

Die junge Hexe Bibi Blocksberg wird mit der Hexenkugel ausgezeichnet. Doch die böse Hexe Rabia missgönnt Bibi den Erfolg und versucht, ihr die Kugel wieder abzunehmen. Der Film ist ein spannendes Abenteuer über Mut, Zusammenhalt und die Herausforderungen des Hexenlebens.

Hui Buh: Das Schlossgespenst (2006)

Der Ritter Balduin wird im Jahr 1399 nach einem Fluch in ein Gespenst namens Hui Buh verwandelt und spukt seitdem auf Schloss Burgeck. Sein ruhiges Leben ändert sich schlagartig, als König Julius der 111. das Schloss übernimmt.

Monster Family (2017)

Die Familie Wünschmann wird von einer Hexe in Monster verwandelt und muss nun einen Weg finden, den Fluch zu brechen. Dieser lustige und gleichzeitig spannende Film zeigt auf fantasievolle Weise, dass es in der Familie auf Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung ankommt.

Grusel-Kinderfilme für Schulkinder (FSK 6)

Für etwas ältere Kinder bieten Halloween-Filme mit einer FSK 6 die richtige Mischung aus Spannung, Humor und Abenteuer. Diese Filme sind ideal, um die Fantasie anzuregen und den Gruselspaß zu genießen, ohne dabei zu überfordern. Hier treffen Monster, Geister und magische Welten auf mutige Kinder und spannende Geschichten.

Die Monster AG (2001)

In dieser Animationskomödie entdecken die Monster Mike und Sulley, dass Menschenkinder gar nicht so furchterregend sind, wie sie immer dachten. Die Welt der Monster, die Energie aus den Schreien von Kindern gewinnen, wird humorvoll und abenteuerlich dargestellt, sodass auch jüngere Kinder gut unterhalten werden.

Edward mit den Scherenhänden (1990)

Tim Burtons Kultklassiker erzählt die Geschichte des sanftmütigen Edward, der anstelle von Händen scharfe Klingen besitzt. Die Mischung aus Märchen, Grusel und Melancholie macht den Film zu einem unvergesslichen Erlebnis – eine fantasievolle Geschichte über Außenseitertum und Akzeptanz.

Nightmare Before Christmas (1993)

Jack Skellington, der Kürbiskönig von Halloween Town, entdeckt das Weihnachtsfest und versucht, es in seine Welt zu bringen. Diese originelle Geschichte ist ein musikalisches Abenteuer voller skurriler Charaktere und einer einzigartigen Mischung aus Halloween- und Weihnachtsstimmung.

Coraline (2009)

Der düstere Animationsfilm erzählt die Geschichte der jungen Coraline, die durch eine geheimnisvolle Tür in eine Parallelwelt gelangt. Diese Welt scheint zunächst perfekt, entpuppt sich aber schnell als gefährlich. Der Film schafft es, Spannung zu erzeugen, ohne zu gruselig zu sein.

Wallace & Gromit: Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen (2005)

Als kurz vor dem jährlichen Gemüsewettbewerb eine Kaninchenplage ausbricht, greifen Wallace und sein treuer Hund Gromit zu einer außergewöhnlichen Erfindung. Doch ein Experiment geht schief, und bald treibt ein riesiges Kaninchen sein Unwesen in der Stadt. Der Film bietet eine humorvolle und spannende Mischung aus Abenteuer und liebevoll animierter Stop-Motion-Kunst.

Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche (2005)

In diesem Stop-Motion-Film von Tim Burton landet ein junger Mann versehentlich in der Unterwelt und wird dort mit einer verstorbenen Braut verheiratet. Die Geschichte ist skurril und düster, aber dennoch kindgerecht erzählt und voller liebenswerter Figuren.

Hotel Transsilvanien (2012)

Im Hotel Transsilvanien, einer luxuriösen Zuflucht für Monster, sorgt die Ankunft eines Menschen für Chaos. Der Film verbindet humorvolle Monsterklischees mit einer warmherzigen Geschichte über Freundschaft und Familie, die perfekt zu Halloween passt.

Die Boxtrolls (2014)

In dieser fantasievollen Geschichte wird ein Junge von Boxtrollen, seltsamen Kreaturen, die Kisten als Kleidung tragen, großgezogen. Als ein Kammerjäger die Boxtrolls fängt, um einen Platz im Stadtrat zu bekommen, entdeckt Eggs die Wahrheit über seine Herkunft und muss die Boxtrolls retten. Der Film behandelt Themen wie Akzeptanz und Mut und ist sowohl spannend als auch humorvoll erzählt.

Hexen hexen (1990)

Basierend auf Roald Dahls Buch erzählt der Film von einem Jungen, der in eine Maus verwandelt wird, als er auf eine Versammlung von Hexen stößt. Die Geschichte bietet ein gutes Maß an Grusel für Kinder, gepaart mit viel Fantasie. Es gibt auch eine Neuverfilmung von 2020 mit Anne Hathaway in der Hauptrolle.

Lemony Snicket – Rätselhafte Ereignisse (2004)

Die tragisch-komischen Abenteuer der Waisenkinder Baudelaire, die versuchen, dem bösen Graf Olaf zu entkommen, werden in diesem Film spannend erzählt. Die Mischung aus düsteren Momenten und schrägem Humor macht ihn ideal als Halloween-Film.

Monster House (2006)

Ein gruseliges Haus entpuppt sich als lebendig und gefährlich. Dieser Film verbindet Spannung und Humor und zeigt, wie Kinder gegen die übernatürliche Bedrohung ankämpfen. Eine unterhaltsame und leicht gruselige Wahl für Halloween.

Halloweentown – Meine Oma ist 'ne Hexe (1998)

Marnie erfährt, dass ihre Familie von Hexen abstammt und besucht die magische Halloweentown, um ihre Kräfte zu entdecken. Ein Film voller Magie, Abenteuer und warmherziger Familienmomente.

Die Geheimnisse der Spiderwicks (2008)

Die Geschwister Grace ziehen in ein altes Herrenhaus und entdecken eine geheime Welt voller Fabelwesen. Der Film bietet spannende Abenteuer, die Kinder in die Welt der Fantasie eintauchen lassen.

Casper (1995)

Der freundliche Geist Casper sucht nach einem Freund und findet ihn in der jungen Kat. Der Film verbindet humorvolle Geistergeschichten mit warmherzigen Momenten und ist ideal für junge Zuschauer.

Die Addams Family (2019)

Die liebenswürdig schaurige Familie Addams ist zurück und sorgt in dieser animierten Version für schräge Halloween-Stimmung. Mit skurrilem Humor und charmantem Grusel ist der Film perfekt für Kinder, die etwas Ungewöhnliches erleben möchten.

Der kleine Vampir (2000)

Der junge Tony freundet sich mit dem Vampirjungen Rüdiger von Schlotterstein an und erlebt spannende Abenteuer in der Welt der Vampire. Eine Geschichte über Freundschaft, Mut und das Überwinden von Vorurteilen.

A Babysitter’s Guide to Monster Hunting (2020)

Kelly hat übernimmt an Halloween widerwillig einen Babysitter-Job. Dabei entdeckt sie die geheime Welt der Monsterjäger und wird von einer streng geheimen Babysitter-Vereinigung rekrutiert, deren Mission es ist, Kinder mit besonderen Fähigkeiten vor dunklen Kreaturen zu schützen. Der Film verbindet spannende Abenteuer mit fantasievollem Grusel und ist perfekt für älter Kinder, die sich auf ein etwas unheimlicheres Halloween-Erlebnis freuen.

Fun Size – Süßes oder Saures (2012)

Eine Jugendliche verliert ihren kleinen Bruder an Halloween und muss ihn gemeinsam mit ihren Freunden finden. Der Film bietet lustige und leicht gruselige Abenteuer und ist ideal für einen unterhaltsamen Filmabend.

Hubie Halloween (2020)

In dieser Komödie sorgt Hubie, ein gutherziger Außenseiter, in seiner Heimatstadt Salem an Halloween für Ordnung, als unheimliche Dinge geschehen. Die Mischung aus Humor und leichtem Grusel ist ideal für Familien mit älteren Kindern.

Scooby-Doo (2002)

Scooby-Doo und die Mystery Inc. müssen ein Rätsel auf einer Insel lösen, auf der sich einige Gäste eines Vergnügungsparks plötzlich in Zombies verwandeln. Die humorvolle Detektivgeschichte mit leichtem Grusel eignet sich hervorragend für Halloween.

Monster High: Der Film (2022)

Clawdeen Wolf, halb Mensch und halb Werwolf, erhält die Einladung, an der Monster High zu studieren – einer Schule für junge Monster, die einst auch ihre verstorbene Mutter besuchte. Die Suche nach einer alten Formel, die sie in ein vollwertiges Monster verwandeln könnte, führt sie und ihre Freunde zu einem dunklen Geheimnis. Basierend auf der beliebten Puppenreihe verbindet der Film Gruselspaß mit einer bunten und fantasievollen Welt.

Halloween-Filme für Teenager (FSK 12)

Halloween-Filme für Teenager bieten eine gute Mischung aus Grusel, Humor und Abenteuer, ohne dabei zu extrem zu sein. Diese Filme erzählen Geschichten von Geistern, Monstern und mysteriösen Ereignissen und richten sich an Zuschauer, die schon ein wenig mehr Spannung vertragen können. Sie bieten eine großartige Möglichkeit, Halloween in eine aufregende Filmnacht zu verwandeln.

Ghostbusters – Die Geisterjäger (1984)

In dieser Kultkomödie kämpfen vier Wissenschaftler als Geisterjäger gegen übernatürliche Wesen, die New York bedrohen. Der Film kombiniert Humor und Spannung, was ihn zu einem zeitlosen Klassiker für Teenager macht, die sich gruseln und lachen wollen.

Die Goonies (1985)

Eine Gruppe von Freunden macht sich auf die Suche nach einem Piratenschatz und erlebt dabei gefährliche und spannende Abenteuer. Der Film ist eine Mischung aus Abenteuer und Grusel, perfekt für Teenager, die Spaß an Entdeckungen und mysteriösen Geschichten haben.

Beetlejuice (1988)

Tim Burtons schräger Klassiker erzählt von einem verstorbenen Ehepaar, das versucht, die neuen Bewohner ihres Hauses mit Hilfe des chaotischen Geistes Beetlejuice zu vertreiben. Die skurrile und düstere Atmosphäre macht den Film zu einer idealen Wahl für Halloween.

Gremlins – Kleine Monster (1984)

Als ein niedliches Haustier mit dem Namen Gizmo nach Mitternacht gefüttert wird, verwandelt es sich in ein kleines Monster, und bald ist die ganze Stadt von bösartigen Kreaturen überrannt. Dieser Film kombiniert Humor und Grusel und ist eine spannende Wahl für Teenager.

Die Mumie (1999)

In diesem Abenteuerfilm wird eine alte Mumie versehentlich wiederbelebt und verbreitet Chaos und Schrecken. Die Mischung aus Spannung, Action und leichter Gruselnote macht ihn ideal für Jugendliche, die sich an etwas mehr Nervenkitzel wagen möchten.

Ghostbusters: Legacy (2021)

Die nächste Generation von Geisterjägern entdeckt die alte Ausrüstung ihrer Großväter und muss sich gegen eine neue Bedrohung behaupten. Der Film verbindet Nostalgie mit modernen Elementen und ist sowohl spannend als auch humorvoll.

ParaNorman (2012)

Der Animationsfilm erzählt die Geschichte eines Jungen, der mit Geistern sprechen kann und im Verlauf der Geschichte auch auf Zombies und Hexen trifft. Der Film ist spannend und humorvoll zugleich und eignet sich perfekt für junge Teenager, die sich an Gruselgeschichten herantasten möchten.

Die Addams Family (1991)

Diese Version der schrulligen Addams-Familie bietet schaurig-schönen Humor und düstere Abenteuer. Perfekt für Teenager, die sich an schwarzem Humor und skurrilen Charakteren erfreuen können.

Frankenweenie (2012)

In dieser Stop-Motion-Animation von Tim Burton erweckt ein Junge seinen verstorbenen Hund wieder zum Leben – mit unerwarteten Konsequenzen. Der Film ist eine Hommage an klassische Horrorfilme, erzählt aber auf humorvolle und herzerwärmende Weise von Freundschaft und Verlust.

Hocus Pocus (1993)

Drei Hexenschwestern kehren nach 300 Jahren zurück und sorgen in Salem für Chaos. Der Film bietet eine gelungene Mischung aus Spannung und Humor und hat sich zu einem beliebten Klassiker für Halloween entwickelt.

Die Insel der besonderen Kinder (2016)

In dieser mysteriösen Geschichte entdeckt ein Teenager eine geheime Insel, auf der Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten leben. Der Film verbindet Fantasy mit einer düsteren Atmosphäre und ist ideal für Zuschauer, die spannende Abenteuer lieben.

Gänsehaut (2015)

Basierend auf der beliebten Buchreihe von R.L. Stine werden in diesem Film gruselige Kreaturen aus den Büchern lebendig. Der Autor selbst wird dabei von Jack Black gespielt. Eine spannende und humorvolle Geschichte, die Teenager begeistern wird.

Dark Shadows (2012)

In dieser düsteren Komödie von Tim Burton erwacht ein Vampir nach Jahrhunderten aus seinem Grab und muss sich in der modernen Welt zurechtfinden. Der Film kombiniert Gothic-Elemente mit skurrilem Humor und ist perfekt für Halloween.

We Have a Ghost (2023)

Eine Familie freundet sich mit einem Geist in ihrem Haus an und wird dadurch auf Social Media berühmt. Doch als sie die Vergangenheit des Geists erforschen wollen, ruft das die CIA auf den Plan. Der Film bietet eine Mischung aus Humor und Mystery, ideal für eine Halloween-Filmnacht.

Nightbooks (2021)

Ein Junge wird von einer bösen Hexe entführt und muss jeden Abend eine gruselige Geschichte erzählen, um zu überleben. Mit einer anderen Gefangenen schmiedet er Pläne, zu entkommen. Die düstere Atmosphäre und die fantasievollen Geschichten machen den Film zu einer spannenden Wahl für Halloween.

The Curse of Bridge Hollow (2022)

Als Teenagerin Sydney versehentlich einen alten Fluch aktiviert, werden Halloween-Dekorationen zum Leben erweckt. Das Chaos in der Stadt nimmt seinen Lauf. Der Film kombiniert Grusel und Humor und eignet sich perfekt für Teenager, die eine spannende Geschichte erleben möchten.

Die Geistervilla (2003)

Ein Immobilienmakler und seine Familie geraten in ein Spukhaus voller Geister und müssen das Geheimnis hinter dem Fluch des Hauses lösen. Der Film bietet schaurigen Spaß mit einem Hauch von Abenteuer und ist ideal für Halloween.

Mit diesen Halloween-Filmen steht einem unvergesslichen Filmabend nichts mehr im Weg – ob für die jüngsten Gruselfans, Schulkinder oder Teenager. Lassen Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern in fantastische Welten entführen, lachen Sie über charmante Monster und fiebern Sie bei abenteuerlichen Geschichten mit. So wird Halloween zum echten Highlight – ganz ohne Albträume.