Grüne Ministerriege: „Mehr Bayern als Badener in der Landesregierung“ – Politologe übt Kritik

Wyhler Anti-Akw-Kampf und Freiburger Ökopioniere: Südbaden ist die Wiege der Grünen. Doch in der Landesregierung spielt der Landesteil keine Rolle.

Der Minischterpräsident ist ein Schwabe, die meisten seiner Ministerinnen und Minister sind es auch. Vor allem auf der grünen Seite der baden-württembergischen Regierungsbank gibt es ein gewisses Ungleichgewicht. Politiker aus Stuttgart und dem Speckgürtel hätten sich die Führungspositionen gegenseitig zugeschanzt, mäkelt der Freiburger Politikwissenschaftler Uwe Wagschal. Genau genommen hätten die Grünen sogar mehr bayerische als badische Minister bestellt, sagte er jüngst beim SWR.

Die Verteilung der Ministerämter ist in dem Bindestrich-Land traditionell ein heikles Thema. Nach Wagschals Rechnung kommt aus Baden nämlich gar niemand. Zwar ist Finanzminister Danyal Bayaz in Heidelberg geboren und aufgewachsen, sein Herz hat er aber nicht dort, sondern in Bayern verloren, wo er mit seiner Familie wohnt. Aus dem Nachbarland stammt auch die von der Kultus- zur Bauministerin umgeschulte Theresa Schopper, aus Baden sonst niemand. Selbst den neuen Sozialminister Oliver Hildenbrand, geboren im nordbadischen Wertheim, lässt Wagschal nicht gelten. Schließlich hat er seit Jahren seinen Wahlkreis in Stuttgart.

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Ohne Südbaden keine Grünen

Aus Südbaden, wo der Lokalpatriotismus besonders gepflegt wird, hat es ohnehin kein Grüner ins Kabinett geschafft. Und auch die grünen Staatssekretäre machen die Quote kaum besser. Da gibt es nur Nese Erikli aus Konstanz, dafür weitere drei aus der Region Stuttgart. Dabei sei die Erfolgsgeschichte der Ökopartei ohne den Anti-Akw-Kampf in Wyhl, ohne die Schönauer Stromrebellen und ohne die Freiburger Solarpioniere eigentlich nicht denkbar, sagt auch Wagschals Freiburger Kollege Michael Wehner.

Unsere Empfehlung für Sie Landesregierung Der Staat als Beute Wenn es um Posten geht, kennen Grüne und CDU keine Selbstzucht. Das schadet der Glaubwürdigkeit.

Noch heute schnitten die Grünen in Baden etwas besser ab als im württembergischen Landesteil, sagt Wehner. Ihren knappen Vorsprung gegenüber der CDU bei der Landtagswahl haben sie womöglich dort herausgeholt. Das zeigte sich auch bei den grünen Direktmandaten. Neun sind es in Baden, nur fünf in Württemberg.

Die Dominanz des mittleren Neckarraums

„Der Blick aufs Land ist in der Ministerialbürokratie schon sehr geprägt durch den mittleren Neckarraum“, sagt Dieter Salomon. Der Freiburger Ex-OB war von 2000 bis 2002 Fraktionschef der Grünen im Landtag. Doch bei den Grünen genieße der regionale Proporz keine Priorität. „Bei uns gibt es nur eine harte Quote und das ist die Geschlechterquote“, sagt der Grüne Landesvorsitzende Pascal Haggenmüller. Ansonsten spiele nur die Kompetenz für das jeweilige Amt eine Rolle. Er selbst stammt aus Bretten. Wenn die besten Kräfte aus dem Stuttgarter Raum kämen, sei das für die Grünen kein Problem.

Der Koalitionspartner CDU hat übrigens beides unter einen Hut bringen können: Männer-Frauen-Proporz und gleichmäßige regionale Verteilung. Man sieht sich schließlich als Baden-Württemberg-Partei. Bei der CDU mache jetzt ein Umweltexperte Schulpolitik, lästert Haggenmüller und spielt damit auf den bisherigen Konstanzer Bundestagsabgeordneten Andreas Jung an, der ins Kultusministerium gewechselt ist. Wobei: Solche Karrieren gibt es auch - siehe Schopper - bei den Grünen.