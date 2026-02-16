GNTM 2026: Das sind die Kandidatinnen von Staffel 21

Antonia arbeitet als Kellnerin und hat australische sowie deutsche Wurzeln. Mode begeistert sie genauso wie Volleyball, in ihrer Freizeit hört sie am liebsten Techno. Bei „Germany’s Next Topmodel“ möchte sie vor allem Erfahrungen sammeln und sich wertvolle Tipps für ihren weiteren Weg in der Branche holen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Aurélie aus Pulheim (21 Jahre alt)

Aurélie arbeitet als Flugbegleiterin und beschreibt sich selbst als offen und humorvoll. Als ehemalige Cheerleaderin brigt sie Bühnenerfahrung mit. Schon lange hegt sie den Wunsch, professionell zu modeln, bei „Germany’s Next Topmodel“ will sie diesen Traum nun verwirklichen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Bianca aus Luzern, Schweiz (47 Jahre alt)

Bianca hat schweizerische und südafrikanische Wurzeln, ist Autorin und leitet eine eigene Yogaschule. Mit 14 Jahren begann sie zu modeln, später wurde sie sogar zur Miss Schweiz gekürt. Bei „Germany’s Next Topmodel“ möchte sie zeigen, dass Älterwerden kein Makel ist, sondern eine Chance für persönliches Wachstum.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Cleo aus München (19 Jahre alt)

Cleo studiert Geografie und möchte bei „Germany’s Next Topmodel“ nicht nur für sich selbst antreten, sondern auch ein Vorbild sein. Sie beschreibt sich als lern- und kritikfähig, singt und backt in ihrer Freizeit gerne. Ihr großes Ziel: irgendwann einmal für eine Nike-Kampagne vor der Kamera zu stehen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Daphne aus Pulheim (25 Jahre alt)

Mit ecuadorianischen Wurzeln bringt sie bereits viel Erfahrung als Model mit, unter anderem durch Auftritte in Musikvideos. Mit der Teilnahme bei„Germany’s Next Topmodel“ will sie ihrem großen Traum einen Schritt näher kommen. Aktuell arbeitet sie als Aushilfe in einem Möbelhaus und möchte nun den nächsten Schritt in ihrer Modelkarriere gehen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Dilara aus Hannover (25 Jahre alt)

Dilara arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin und verbringt ihre freie Zeit am liebsten mit Freunden, Familie und ihrem Partner. Sie liebt es zu reisen, shoppen zu gehen und vor der Kamera zu posieren. Bei „Germany’s Next Topmodel“ will sie diese Leidenschaft nun auf das nächste Level bringen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Eileen aus dem Alb-Donau-Kreis, (19 Jahre alt)

Eileen arbeitet als Verkäuferin im Textilhandel und beschäftigt sich täglich mit Mode. Auch privat spielt Stil für sie eine große Rolle, dazu liebt sie Techno-Musik. Bei „Germany’s Next Topmodel“ möchte sie den Grundstein legen, um im Modelbusiness dauerhaft Fuß zu fassen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Janet aus Dortmund (24 Jahre alt)

Janet studiert Business Law und tritt gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Juliet an. Ihre Leidenschaft gilt dem Backen, dem Sport und dem Modeln. Ihr größtes Ziel ist es, eines Tages für Victoria’s Secret zu modeln.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Julia aus dem Landkreis Wesermarsch (25 Jahre alt)

Julia ist Studentin und lebt nach dem Motto: einfach machen. Neben ihrem Studium arbeitet sie unter anderem als Journalistin. Ihr Traumreiseziel ist Lappland – am liebsten würde sie dort einmal die Polarlichter mit eigenen Augen sehen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Juliet aus Dortmund (24 Jahre alt)

Sie ist Studentin, liebt Backen und Sport und tritt gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Janet bei „Germany’s Next Topmodel“ an. Ihre Traumreiseziele sind Bora Bora, Sansibar und Japan. Am liebsten würde sie irgendwann ihren größten Wunsch verwirklichen: als Model für Victoria’s Secret vor der Kamera stehen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Juna aus München (23 Jahre alt)

Juna bringt bereits Laufsteg-Erfahrung mit: Sie ist schon für Kilian Kerner und Danny Reinke gelaufen. Neben dem Modeln studiert sie Soziologie, geht gern feiern und verbringt viel Zeit auf TikTok. In der Szene ist sie außerdem gut vernetzt, unter anderem ist sie mit Ex-GNTM-Kandidaten wie Zoe, Canel, Jannik und Xenia befreundet.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Kim aus Berlin (24 Jahre alt)

Kim ist leidenschaftliche Dragqueen und liebt es, sich in der Trampolinhalle auszupowern. Durch ihre Drag-Erfahrung bringt sie bereits Routine vor der Kamera mit, inklusive Fotoshootings und Auftritten auf dem Runway.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Lara aus Salzdetfurth (19 Jahre alt)

Lara bezeichnet sich selbst als Adrenalinjunkie und scheut keine Herausforderung. Bei „Germany’s Next Topmodel“ will sie zeigen, dass klassische Modeltypen nach wie vor gefragt sind. Für ihren Traum vom Modeln ist sie bereit, alles zu geben.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Lola aus Berlin (19 Jahre alt)

Lola arbeitet im Social-Media-Bereich und wurde in Palma de Mallorca geboren. Neben der deutschen besitzt sie auch die australische Staatsbürgerschaft und hat dort viel Zeit am und im Meer verbracht. Ihre große Leidenschaft ist Afro-Tanz, zu ihren anderen Hobbies zählen Reiten, Lesen, Meditation, Fitness und Kunst.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Marie aus Aachen (23 Jahre alt)

Marie studiert Sonderpädagogik und sucht bewusst immer wieder neue Herausforderungen, um ihre Komfortzone zu verlassen. Sie gilt als abenteuerlustig und offen für Neues. Bei „Germany’s Next Topmodel“ möchte sie zeigen, dass Selbstbewusstsein nichts mit einer bestimmten Körperform zu tun hat.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Marlene aus Erfstadt (20 Jahre alt)

Marlene studiert Modemanagement und arbeitet nebenbei als Barista. Sport ist für sie der perfekte Ausgleich, um abzuschalten. Mode sieht sie als Spielraum, in dem sie sich immer wieder neu erfinden kann. Am liebsten stöbert sie dafür auf Flohmärkten oder in Vintage-Läden nach besonderen Teilen und unterschiedlichen Facetten.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Merret aus Berlin (20 Jahre alt)

Merret ist Designerin, entwirft ihre eigenen Kollektionen und steht dafür auch selbst vor der Kamera. Sie will ihre Visionen nicht nur entwickeln, sondern sie auch wirklich leben und verwirklichen. Kreativität spielt in ihrem Alltag eine große Rolle: In ihrer Freizeit schreibt sie Kurzgeschichten, malt, fotografiert und reist gerne.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Nana aus Frechen (24 Jahre alt)

Nana ist duale Studentin und findet ihren Ausgleich vor allem in kreativen Projekten. Sie designt Kunstnägel, näht gerne und beschäftigt sich auch mit Malerei oder Schmuckherstellung. Schauspiel und Gesang gehören zu ihren größten Leidenschaften. Ihr Markenzeichen: Lipgloss.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Sina aus dem Landkreis Merzig-Wadern (23 Jahre alt)

Sina kommt aus dem Saarland, studiert und steht als Taekwondo-Kämpferin regelmäßig im Wettkampf auf der Matte. Ehrgeiz und Disziplin bringt sie also mit. Nun hat sie sich ein neues Ziel gesetzt: Auch in der Modelwelt will sie ganz nach oben.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Sophie aus Köln (18 Jahre alt)

Sophie studiert Psychologie und möchte mit ihrer unkonventionellen Art überzeugen. Sie ist für jeden Spaß zu haben, bringt viel Kreativität mit und will genau damit bei „Germany’s Next Topmodel“ punkten.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Stella aus Bonn (21 Jahre alt)

Stella studiert BWL und findet ihren Ausgleich beim Joggen und Malen. Sie beschreibt sich als spontan und immer offen für Kurztrips. Ihr großer Traum ist eine Reise nach New York. An der Modelwelt fasziniert sie besonders, dass man immer wieder in neue Rollen schlüpfen und sich neu erfinden kann.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Ursula aus Ascona, Schweiz (54 Jahre alt)

Ursula stand schon in jungen Jahren als Model vor der Kamera und lief mit 18 in Florenz über den Laufsteg. Nun will sie zurück ins Rampenlicht – mit der Botschaft, dass Schönheit kein Alter kennt. Mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter lebt sie im italienischen Teil der Schweiz, zudem führt sie eine eigene Naturkosmetikfirma. Sie gilt als durchweg positiver Mensch mit viel Ausstrahlung.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Vanessa aus Göttingen (19 Jahre alt)

Vanessa ist Schülerin und träumt davon, Model zu werden. Ihr großes Idol ist Alex Consani, an der sie sich orientiert. Ihren Ausgleich findet sie ganz unkompliziert im Schlafen. Ein weiterer Traum von ihr ist eine Reise nach Paris.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Wann und wo kann man "Germany's Next Topmodel" 2026 schauen?

"Germany's Next Topmodel" 2026 bekommt in den ersten Wochen gleich zwei Sendetermine pro Woche. >> Hier << findet ihr alle Infos zum Start und zu den Sendeterminen der 21. Staffel.