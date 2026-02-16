GNTM 2026: Das sind die Kamdidaten von Staffel 21

Diese Kandidaten haben beim Casting von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 überzeugt. Hier gibt es alle Männer und Infos im Überblick.

Die Entscheidung ist gefallen: Beim Casting in Köln hat Heidi Klum 25 Männer ausgewählt, die weiterhin im Rennen um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ 2026 sind. Diese Kandidaten haben es in die nächste Runde geschafft.

GNTM 2026: Das sind die Top 25 Kandidaten

Adrian aus Gladbeck (21 Jahre alt)

Adrian studiert BWL, arbeitet als Nachhilfelehrer und bringt bereits erste Shooting-Erfahrung mit. Sein Ziel ist klar: Er will als Model durchstarten und seine Leidenschaft zum Beruf machen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Alexavius aus Graz, Österreich (22 Jahre alt)

Er hat bereits an mehreren Werbespots als Videograf mitgewirkt und liebt es, Kampagnen zu entwickeln. Mode spielt auch privat eine große Rolle: Seine Garderobe umfasst rund 40 Anzüge und 60 Krawatten – fast täglich trägt er einen Anzug.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Benji aus Hamburg (20 Jahre alt)

Benji arbeitet als Koch und sieht „Germany’s Next Topmodel“ als Sprungbrett, um künftig für renommierte Modemarken über den Laufsteg zu gehen. Mit seinem individuellen Look möchte er herausstechen und im Gedächtnis bleiben.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Boureima aus Wangen (21 Jahre alt)

Er kommt aus Wangen im Allgäu und arbeitet an einer Tankstelle. In der Modewelt hat Boureima bislang kaum Erfahrung, doch er beschreibt sich als kritikfähig und anpassungsfähig. Bei „Germany’s Next Topmodel“ will er nun die Chance nutzen, um ganz groß durchzustarten.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Carsten aus dem Landkreis Euskirchen (49 Jahre alt)

Carsten will bei „Germany’s Next Topmodel“ zeigen, dass in der Modewelt alles möglich ist, unabhängig von Körpergröße, Alter oder Herkunft. Er arbeitet als Hausverwalter, sein Bart ist dabei längst zu seinem Markenzeichen geworden.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Cenk aus Bregenz, Österreich (24 Jahre alt)

Cenk ist ausgebildeter Zerspanungsmechaniker und verbringt seine Freizeit am liebsten im Fitnessstudio, auf dem Motorrad oder mit Anime. Ehrlichkeit und Humor zählen zu seinen größten Stärken. Sein außergewöhnlichster Wunsch: einmal Adam Sandler persönlich treffen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Christian aus dem Landkreis Oldenbrug (22 Jahre alt)

Christian ist seit seinem 18. Lebensjahr selbstständig und studiert BWL. In seiner Freizeit geht er klettern oder trainiert im Fitnessstudio. Langfristig träumt er davon, in London oder New York zu leben und zu arbeiten.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Denzel aus Wuppertal (26 Jahre alt)

Denzel arbeitet in der Eventbranche und sucht nach der nächsten großen Herausforderung. In seiner Vergangenheit wurde er wegen seiner hellen Haut gemobbt – heute will er genau daraus Stärke ziehen. Bei „Germany’s Next Topmodel“ möchte er andere ermutigen, zu sich selbst zu stehen und zu zeigen: Jeder darf so sein, wie er will.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Felix aus Vechta (27 Jahre alt)

Felix studiert Lehramt und liebt Musik, Zeit mit Freunden und Partys. Neben dem Studium geht er gleich zwei Jobs nach. „Germany’s Next Topmodel“ sieht er als Experiment und als Chance, etwas völlig Neues auszuprobieren.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Gerhard aus Bad Aibling (57 Jahre alt)

Gerhard ist der älteste Kandidat im Feld und bringt nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch viel Humor mit. Er will zeigen, dass es nie zu spät ist, etwas Neues zu wagen und dass Leidenschaft fürs Leben keine Altersgrenze kennt.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Godfrey aus Wien, Österreich (34 Jahre alt)

Godfrey war bereits bei „Too Hot To Handle“ zu sehen und arbeitet als Administrationskraft. Seine große Leidenschaft gilt der Mode, zudem bringt er rund zehn Jahre Model-Erfahrung mit. Er ist überzeugt, dass er das gewisse Etwas hat, um auch bei „Germany’s Next Topmodel“ zu überzeugen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Hyan aus Köln (30 Jahre alt)

Hyan hat brasilianische Wurzeln und beschreibt sich als lieb und ehrlich, kann aber auch temperamentvoll werden. Er arbeitet als Krankenpfleger und hat ein eher ungewöhnliches Hobby: In seiner Freizeit häkelt er gern.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Ibo aus Münster (21 Jahre alt)

Ibo bringt bereits Model-Erfahrung mit und tritt selbstbewusst auf. Als Social-Media-Creator kennt er sich mit Kamera und Inszenierung aus. Sein großes Ziel sind High-End-Modeljobs, am liebsten in der internationalen Fashionwelt.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Jayden aus dem Landkreis Heilbronn (22 Jahre alt)

Jayden arbeitet als Industriekaufmann und will sich selbst beweisen, dass er das Zeug zum Model hat. Außerdem ist er leidenschaftlicher Tänzer, eine Stärke, die ihm vor der Kamera und auf dem Laufsteg definitiv zugutekommen könnte.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Jill aus Hattingern (45 Jahre alt)

Jill lebt Spiritualität im Alltag, arbeitet als Frequenz- und Resonanzcoach und ist zudem als Autor tätig. Er lebt vegan und engagiert sich aktiv für Tierschutz. Jill durfte außerdem schon zwei Werbespots drehen.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Jonas aus dem Landkreis Reutlingen (24 Jahre alt)

Jonas ist Entertainer und arbeitet als Erzieher. Er liebt die Kamera und außergewöhnliche Looks, sein Vorbild ist Ariana Grande. Bei „Germany’s Next Topmodel“ will er den Grundstein legen, um als Model durchzustarten.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Louis aus Hude (23 Jahre alt)

Louis begeistert sich für Fußball, Tennis und das Modeln. Beruflich arbeitet er als Verkäufer im Innendienst. Mit viel Willenskraft und Disziplin will er sich seinen Traum erfüllen und als Model erfolgreich werden.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Luis aus Hamburg (24 Jahre alt)

Luis ist Student und bringt bereits beeindruckende Erfahrung mit: Er stand schon für zwei Prada-Kampagnen vor der Kamera. Seine Familie hat ihn ermutigt, den nächsten Schritt zu gehen, vor allem, weil sein einzigartiges Aussehen ihm in der Modelwelt Türen öffnen könnte.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Lukas aus Pulheim (21 Jahre alt)

Lukas arbeitet als Verwaltungsberater und verbindet seine Liebe zu Disco und Mode ganz selbstverständlich mit seiner Persönlichkeit. Er mag schicke Bars, trägt gerne Make-up und startet seinen Tag am liebsten mit den Fernsehnachrichten. Seine Freunde schätzen besonders seine Leichtigkeit und positive Ausstrahlung.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Martin aus München (36 Jahre alt)

Martin ist Rennfahrer für ferngesteuerte Autos und arbeitet als Ingenieur in einem Automotive-Konzern. Model-Erfahrung bringt er bislang keine mit, dafür einen markanten Look, der an Kurt Cobain erinnert. Vor 18 Jahren hat er 30 Kilo abgenommen, eine Veränderung, die seinen Ehrgeiz bis heute prägt.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Matthew aus Düsseldorf (26 Jahre alt)

Matthew arbeitet als Verkäufer bei Hermès und legt großen Wert auf sein Äußeres. Er ist überzeugt, der Schönste zu sein und glaubt, dass ihm genau dieses ausgeprägte Selbstbewusstsein bei „Germany’s Next Topmodel“ zum Vorteil wird.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Oskar aus Hamburg (20 Jahre alt)

Oskar studiert Computertechnik, interessiert sich aber ebenso für Schauspiel und Kunst. Sein großes Ziel ist es, irgendwann für Prada zu laufen. Bei „Germany’s Next Topmodel“ will er vor allem locker bleiben, schließlich war seine Bewerbung ursprünglich nur aus Spaß.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Tony aus Berlin (31 Jahre alt)

Tony lebt für Mode und arbeitet als Sales Advisor im Fashion-Bereich. Er möchte als Model durchstarten und macht dabei etwas ganz Besonderes zu seiner Stärke: Tony ist gehörlos. Bei „Germany’s Next Topmodel“ will er nicht nur überzeugen, sondern auch andere inspirieren und unterhalten. In seiner Freizeit spielt er Handball, geht laufen, wandert und kocht gern.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Vyvian aus Frankfurt am main (22 Jahre alt)

Vyvian ist Softwareentwickler und arbeitet bereits als Runway-Model. Der gebürtige Inder möchte sich nun auch in Deutschland als Model etablieren. Überzeugen will er dabei vor allem mit seiner positiven Ausstrahlung.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Yanneck aus Woltersdorf (24 Jahre alt)

Yanneck arbeitet bei Mercedes und verbringt seine Freizeit am liebsten im Fitnessstudio oder mit Freunden. Model-Erfahrung bringt er bislang keine mit, freut sich aber umso mehr auf die neue Herausforderung bei „Germany’s Next Topmodel“.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

