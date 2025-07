1 Friedrich Merz (CDU) spricht in der Generaldebatte zum Haushalt im Plenum des Bundestags. Foto: dpa/Kay Nietfeld

In der Generaldebatte im Bundestag betont Bundeskanzler Friedrich Merz die Bedeutung der Entscheidung für wesentlich mehr Verteidigungsausgaben in Deutschland.











Bundeskanzler Friedrich Merz betont die Bedeutung der Entscheidung für wesentlich mehr Verteidigungsausgaben in Deutschland. Der CDU-Politiker sagte in der Generaldebatte im Bundestag, Deutschland habe in der EU sowie der Nato eine Führungsverantwortung übernommen.