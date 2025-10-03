Auf einem ehemaligen Bundeswehr-Areal in Immendingen prüft der Stuttgarter Autohersteller seine neuen Baureihen. Die Teststrecken simulieren unter anderem Straßen aus aller Welt.
Nur eine halbe Stunde vom Bodensee entfernt liegt ein Gelände, das wie eine Miniaturwelt wirkt: Auf 5,2 Quadratkilometern wechseln Straßenmarkierungen im Sekundentakt – eben noch französisch, jetzt chinesisch. Und gestoppt wird nicht an Ländergrenze, sondern an der Mautstation – hier, im beschaulichen Immendingen, wo sich das Zentrum der Fahrzeugerprobung von Mercedes-Benz befindet.