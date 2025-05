Geflüchtete in Stuttgart: Welcher Bezirk zählt wenige, welcher viele Flüchtlinge?

Geflüchtete in Stuttgart

1 Im Bürogebiet Mittlerer Pfad in Weilimdorf gibt es viel Leerstand, der zum Teil dem Land zur Flüchtlingsunterbringung angeboten wird. Foto: Konstantin Schwarz

In Stuttgart-Weilimdorf werden dem Land für eine Erstaufnahmeeinrichtung immer neue Bürohäuser angeboten. Dort sind aber schon vergleichsweise viele Flüchtlinge untergebracht.











Die Asylbewerberzahlen sind im Sinkflug. Im März fielen sie in Baden-Württemberg mit 922 unter die Monatsmarke von 1000, dazu kamen 1285 Flüchtlinge aus der Ukraine. Für den April nannte das Ministerium für Justiz und Migration 888 Zugänge, abgeschoben wurden 311. Ein Jahr zuvor waren 1973 Menschen ins Land gekommen. An den Plänen für eine große Erstaufnahmeeinrichtung des Landes (Lea) in Stuttgart ändert der Rückgang aber nichts.