Futsal-Länderspiel in Stuttgart: So läuft der Kracher gegen England

Am Freitag spielt die deutsche Futsal-Nationalmannschaft in Stuttgart gegen England. Mit dabei sind auch drei Spieler des TSV Weilimdorf.
Am 17. Mai 2025 krönte sich der TSV Weilimdorf zum vierten Mal zum Deutschen Futsal-Meister. Das 6:2 gegen den SSV Jahn Regensburg im zweiten Spiel der Best-of-3-Serie führte das Team aus dem Stuttgarter Stadtbezirk zum Titel. Beim Triumph mit dabei: Philipp Pless, Davud Vehab und Lukas Dorfschmid – alle drei sind nun auch im Kader der deutschen Futsal-Nationalmannschaft für das Länderspiel gegen England am Freitagabend (19 Uhr/kostenfrei auf Dazn) in Stuttgart.