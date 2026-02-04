Futsal-Länderspiel in Stuttgart: So läuft der Kracher gegen England

Am Freitag spielt die deutsche Futsal-Nationalmannschaft in Stuttgart gegen England. Mit dabei sind auch drei Spieler des TSV Weilimdorf.

Am 17. Mai 2025 krönte sich der TSV Weilimdorf zum vierten Mal zum Deutschen Futsal-Meister. Das 6:2 gegen den SSV Jahn Regensburg im zweiten Spiel der Best-of-3-Serie führte das Team aus dem Stuttgarter Stadtbezirk zum Titel. Beim Triumph mit dabei: Philipp Pless, Davud Vehab und Lukas Dorfschmid – alle drei sind nun auch im Kader der deutschen Futsal-Nationalmannschaft für das Länderspiel gegen England am Freitagabend (19 Uhr/kostenfrei auf Dazn) in Stuttgart.

Pless spielt seit 2019 als Torwart für den TSV, ist Kapitän und laut dem sportlichen Leiter Michael Bachmann ein „Leistungsträger der Mannschaft.“ Ähnlich wichtig ist Vehab: „Er war ein Garant für die Deutsche Meisterschaft 2025“, sagt Bachmann. Lukas Dorfschmid gilt als Rohdiamant, der noch geschliffen werden muss. „Er wird seinen Weg im Futsalsport gehen“, prophezeit Bachmann. Mit seinen 20 Jahren bekam er zum Anfang der aktuellen Saison die Aufgabe, den langjährigen Kapitän Josip Cacic zu ersetzen, der seine Karriere in der vergangenen Saison beendete. Bislang führt das zum Erfolg. Nach den Titeln 2024 und 2025 steht der TSV auch in der jetzigen Saison mit acht Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz eins. Pless, Vehab und Dorfschmid sollen nun ihr Selbstvertrauen mit zur Nationalmannschaft mitnehmen.

Auch wenn die duetsche Mannschaft bei der derzeit laufenden Futsal-Europameisterschaft nicht vertreten ist, steigt das Interesse am Hallen-Kleinfeldfußball mit besonderen Regeln und dem sprungarmen Ball. Mit rund 6500 Zuschauern ist die Porsche Arena als Austragungsort für das kommende Länderspiel nicht nur ausverkauft, sondern bietet auch eine Rekordkulisse für den deutschen Futsalsport. „Wir erleben ein organisches Wachstum“, sagt Dennis Bessel, Teamleiter Futsal und Beachsoccer beim DFB. Vor knapp neuneinhalb Jahren fand das erste Futsal-Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft statt – ebenfalls gegen England. Im 82. Länderspiel kommt es im Jubiläumsjahr am Freitagabend erneut zum Aufeinandertreffen mit den Briten.

Die Bühne ist also groß, für die meisten der deutschen Nationalspieler aber alles andere als neu. Denn viele der Akteure sind zusätzlich in der „Icon League“ aktiv, auch wenn es laut Dennis Bessel weniger werden, weil der Futsal mehr Zeit einnimmt. Das Fußball-Kleinfeldformat von Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich sorgt seit Sommer 2024 für viel Aufmerksamkeit und bietet vielen Futsal-Spielern eine große Bühne. Möglich, dass auch der Futsalsport selbst profitiert. Sportlich kann die „Icon League“ für Michael Bachmann allerdings nicht mit der Futsal-Bundesliga und der Nationalmannschaft mithalten. „Qualitativ sind Bundesliga und Nationalteam deutlich weiter. Was das Entertainment angeht, können sich die Fußball-Bundesligisten eine Scheibe von solchen Events und dem vom DFB am Freitag abschneiden.“

Einlass in die Porsche Arena ist ab 17:30 Uhr, gegen 18:45 Uhr startet dann die Pre-Game-Lasershow, gefolgt von den Nationalhymnen beider Mannschaften. Zudem wird im Rahmen des Spiels auch das gesamte deutsche Team aus dem ersten Länderspiel gegen England von 2016 vor Ort begrüßt. Noch bis Donnerstag findet außerdem ein Pilotlehrgang des WFV statt, bei dem Fußballtrainer an den Sport herangeführt werden. Als Abschluss erhalten sie ein Zertifikat, das um das Spiel herum vergeben wird.

Für alle Personen, die kein Ticket ergattern konnten, wird das Spiel kostenfrei beim Streamingdienst Dazn übertragen. Als Experte ist Manuel Fischer, Ex-Futsal-Nationalspieler und früherer VfB-Profi, im Livestream dabei. Die Sendung beginnt um 19 Uhr.