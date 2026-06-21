Fußball-WM: Deshalb ist Deniz Undav der neue Kultstürmer

VfB-Star Deniz Undav löst mit seinen beiden Toren beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste Begeisterung aus – und demonstriert bei der WM eine ungeahnte Ernsthaftigkeit.
Als die Emotionen um ihn herum noch einmal explodiert sind, da blieb Deniz Undav ruhig. Fast schon zurückhaltend und nur mit einem Lächeln im Gesicht nahm der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem Abpfiff die Glückwünsche auf dem Platz entgegen. Jeder Einzelne aus dem Kreis der deutschen Nationalmannschaft wollte ihn für den späten Ausbruch an Glücksgefühlen in der Nachspielzeit noch einmal danken, umarmen, loben. Mitspieler, Betreuer und natürlich der Bundestrainer.