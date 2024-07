Was ist Finalissima?

Im kommenden Sommer findet kein kontinentales Fußball-Turnier statt. Ein „Endspiel“ gibt es trotzdem: die sogenannte Finalissima. Was ist das eigentlich? Und wer tritt gegeneinander an?

Immer mehr Spiele, um immer mehr TV-Einnahmen zu generieren. Dieser Trend ist im Welt-Fußball nicht mehr aufzuhalten. Aktuelle Beispiele: das neue Champions-League-Format und die aufgeblähte Weltmeisterschaft, die ab 2026 mit 48 Teams gespielt wird. Im kommenden Jahr gibt es zudem ein weiteres „Endspiel“. In der sogenannte Finalissima treffen der Sieger der Copa America – der kontinentalen Meisterschaft in Nord- und Südamerika – und der Europameister aufeinander.

Auch wenn man den Vorwurf geltend machen könnte, das das Spiel keinen echten sportlichen Wert hat, neu ist die Idee nicht. Die Finalissima – was so viel bedeutet wie „großes Finale“ – ist die Neuauflage des Artemio-Franchi-Pokals, benannt nach dem ehemaligen italienischen Uefa-Präsidenten, der 1983 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Wann ist das Finalissima 2025?

Der Vergleich zwischen den Kontinental-Champions aus Europa und Südamerika wurde im vergangenen Jahrtausend zweimal ausgetragen. 1985 gewann Frankreich um Michel Platini in Paris 2:0 gegen Uruguay, 1993 setzte sich Argentinien um Diego Maradona 5:4 im Elfmeterschießen gegen Dänemark durch.

2022 war das Aufeinandertreffen der Gewinner der beiden großen Turniere nach fast drei Jahrzehnten Pause wiederbelebt worden, es setzte sich Argentinien mit Superstar Lionel Messi gegen Europameister Italien durch. Endstand: 3:0.

Eben dieser Messi könnte, vorausgesetzt er möchte und ist fit, wieder im Finalissima auflaufen. Die Argentinier setzten sich in einem chaotischen Copa-Endspiel mit 1:0 nach Verlängerung gegen Kolumbien durch, Messi wurde verletzt ausgewechselt.

Die Gauchos treffen im kommenden Jahr auf Spanien, das wiederum das EM-Endspiel in Berlin mit 2:1 gegen England gewannen. Ein Termin für das Finalissima steht schon fest: es findet am 1. Juni 2025 statt. Ein Spielort wird noch gesucht. Das vergangene Finalissima hatte in Wembley stattgefunden.

Finalissima 2025: Messi und Yamal könnten aufeinander treffen

Was Messi macht, steht in den Sternen. Immerhin ist der zigfache Weltfußballer schon 37 Jahre alt. Einer der ihn gerne im Finale treffen würde, ist der spanische Youngster Lamine Yamal. Der 17-Jährige sagte schon vor dem EM-Finale in einem Radio-Interview, dass er sich ein Duell mit Messi wünsche. Während der EM waren Bilder um die Welt gegangen, die einen jungen Messi zeigen, der ein Baby badet: Lamine Yamal.

Lionel Messi mit Baby Yamal im Jahr 2007. Foto: dpa/AP/Joan Monfort

Die beiden Edeltechniker haben nie zusammen gespielt. Als Yamal im Frühjahr 2023 beim FC Barcelona debütierte, hatte Messi den Verein bereits verlassen. Möglicherweise bleibt dem heute 17-jährigen Spanier aber auch sein Wunsch nach einem Duell mit dem 37-jährigen Messi verwehrt: Der Südamerikaner hat nach dem Copa-Finale - bei dem er sich zudem verletzte – noch nicht verkündet, ob er seine Karriere möglicherweise beendet.

Die Bade-Bilder waren für einen Wohltätigkeitskalender entstanden – und erst während der EM wieder herausgekramt worden. Yamal erklärte, dass seine Eltern zuvor keine Vergleiche des Sohnes mit Messi wollten. Zur Entstehung der Fotos schilderte der Jungstar, dass es ganz großer Zufall war, dass gerade er zusammen mit Messi abgelichtet wurde. „Es hätte jedes Kind aus Barcelona sein können.“

Mit Material von dpa.