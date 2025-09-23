Fußball-Regionalliga: Der SGV Freiberg beantragt die Lizenz für die 3. Liga

Der ungeschlagene Tabellenführer der Fußball-Regionalliga sorgt für klare Verhältnisse und verdeutlicht seine Ambitionen. Dafür muss der Verein aber in eine andere Stadt.
Der SGV Freiberg macht in dieser Saison ernst und beantragt für die kommende Runde die Lizenz für die 3. Fußball-Liga. „Wir werden eine Lizenz beantragen und dies dem Deutschen Fußball-Bund dieser Tage mitteilen“, verkündet der Präsident Emir Cerkez. Im vergangenen Jahr verzichtete der Verein trotz sportlich guter Leistungen auf eine Bewerbung und sorgte damit für Kritik, unter anderem vom Kapitän Marco Kehl-Gomez.