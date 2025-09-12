Frühe Weinlese in Stuttgart: Der 89-jährige Kelterknecht aus dem gallischen Dorf

Werner und Jogi Hohnecker stehen an der Spitze der etwas anderen Wengerter aus Wangen. Alle arbeiten im Nebenerwerb.
Mit einer leicht gerunzelten Stirn betrachtet Werner Hohnecker den roten Trauben, den er vorsichtig vom Rebstock anhebt. Eigentlich, sagt sein Sohn, „könnt man ja schon am Wochenende lesen“. Es ist jetzt Anfang September, viel zu früh für eine Weinlese, aber Jogi Hohnecker („Wenn man Jürgen schreibt, dann erkennt mich ja niemand!“) ist ein gebranntes Kind. Vor zwei Jahren war die Situation, etwas später, eine ähnliche. Damals setzten die Wengerter in Wangen auf Gelassenheit – und wurden bitter von der Kirschessigfliege bestraft. Der aus Asien eingewanderte Schädling fiel über die Trauben her und richtete innerhalb einer Woche gewaltige Schäden an. „Das hat uns ein Drittel des Ertrags gekostet“, sagt Jogi Hohnecker. Dieses Jahr sind alle gewarnt – und die Lese hat schon begonnen.