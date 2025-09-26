Friseur aus Stuttgart: „Sind wie Familie“ – In Hazuans Salon reichen sich die VfB-Spieler die Klinke

Ein Friseursalon im Stuttgarter Westen genießt das Vertrauen mehrerer VfB-Stars. Inhaber Hazuan geht für die Spieler sogar auf Reisen – und war beim DFB-Pokalsieg hautnah dabei.

Im Friseur- und Barbiersalon Babylon im Stuttgarter Westen ragen neben großen Spiegeln signierte Fußballtrikots an den Wänden. Die meisten tragen die Namen von Profis des VfB Stuttgart: Ermedin Demirovic, Jeff Chabot, Nikolas Nartey. Sie sind in Glasrahmen gefasst, aber mehr als bloße Dekoration. Es sind Geschenke – von Stammkunden.

„Pro Woche sind sechs, sieben VfB-Spieler da, manche zwei Mal pro Woche“, sagt Ghazwan Nazar, genannt Hazuan.

Friseurhandwerk liegt in der Familie

Hazuan ist 26 Jahre alt und führt das Babylon gemeinsam mit seinem Bruder Brawan. Sie eröffneten den Laden in der Schloßstraße mitten in der Corona-Pandemie. Hazuan und Brawan schlugen einen Weg ein, der in ihrer Familie Tradition hat. „Mein Vater hatte schon immer einen Friseurladen, fast die ganze Familie arbeitet im Friseurgeschäft. Haare sind immer ein Thema bei uns“, sagt Hazuan.

Auf Instagram und Tiktok präsentiert der 26-Jährige seine Arbeit im Babylon. „Manche Videos gehen viral“, sagt er. So wurden die ersten prominenten Kunden auf ihn aufmerksam. Keine Fußballer. „Am Anfang waren es vor allem Rapper“, sagt Hazuan. KC Rebell, Summer Cem, Bausa – sie alle waren schon da. Hazuan drehte Videos und machte Bilder mit den prominenten Gästen, seine Reichweite wuchs.

Silas und Tiago Tomás machen den Anfang beim VfB

Die ersten VfB-Spieler im Babylon waren Silas und Tiago Tomás im Jahr 2023, erinnert sich Hazuan. „Die haben mich angeschrieben, fanden es cool, was ich mache, und wollten mal vorbeikommen.“

Die große Welle an VfB-Spielern rollte dann im Sommer 2024 auf das Babylon zu. Ermedin Demirovic wechselte aus Augsburg an den Neckar, suchte nach einem Friseur in der Stadt, und fand Hazuan und das Babylon. „Er hat dann direkt Chabot mitgebracht“, erinnert sich der 26-Jährige.

Das Babylon sprach sich rum in der VfB-Kabine. Mittlerweile zählt fast eine ganze VfB-Startelf zu Hazuans Stammgästen: Ermedin Demirovic, Jeff Chabot, Chris Führich, Tiago Tomás, Nikolas Nartey, Lazar Jovanovic. Sogar die Neuzugänge Bilal El Khannouss und Badredine Bouanani – beide noch keinen Monat beim VfB – waren schon da.

VfB-Spieler sind für Hazuan „wie Familie“

Die Profis zahlen im Babylon „die ganz normalen Preise“, sagt Hazuan. Ein Haarschnitt inklusive Waschen und Föhnen kostet 27 Euro. Zwölf Euro extra kostet es, wenn auch der Bart schick gemacht werden soll. Die VfB-Stars neigen dazu, gerne mehr Trinkgeld zu geben als die üblichen Kunden, deutet Hazuan an. „Wir lassen sie aber nicht übertreiben, nur weil sie Fußballer sind.“

Auch Neuzugang Bilal El Khanouss ließ sich im Babylon schon die Haare schneiden. Foto: Friseur & Barbier Babylon/Hazuan

Mit den Kickern spricht er während den Terminen „über Fußball und alles, was sonst so in der Welt passiert“. Für beide Seiten ist es mittlerweile nicht nur ein schneller Friseurbesuch, sondern viel mehr ein Treffen unter Freunden. „Wir chillen stundenlang, essen zusammen. Sie sind wie Familie“, sagt Hazuan.

Die VfB-Prominenz macht im Stuttgarter Westen die Runde

Im Stuttgarter Westen hat es längst die Runde gemacht, wer da regelmäßig in der Schloßstraße ein und aus geht. „Viele Schüler kommen nach der Schule im VfB-Trikot vorbei und hoffen, dass ein Spieler da ist“, sagt Hazuan.

Kam es am Anfang noch teils zu stürmischen Szenen, warten die Kinder mittlerweile geduldig vor dem Laden, bis die Spieler fertig sind. „Dann machen die Spieler Fotos mit den Kindern, sehr professionell und mit viel Herz“, sagt Hazuan.

DFB-Pokalsieg in Berlin „einer der schönsten Momente“

Für viele Profifußballer ist der Friseurbesuch mittlerweile fast schon ein Teil der Spielvorbereitung. „Sie wollen sich wohlfühlen auf dem Platz“, sagt Hazuan. Vom Friseurbesuch bis zum Spieltag vergehen bei den VfB-Spielern „maximal zwei Tage“, sagt er.

Wie wichtig der Friseur aus Stuttgart für einige der VfB-Spieler ist, zeigte sich Ende Mai. Der VfB Stuttgart reiste zum DFB-Pokalfinale nach Berlin, und Hazuan hinterher. Er packte Schere, Maschine und Kamm in seinen Koffer und verwandelte sein Hotelzimmer in der Hauptstadt kurzerhand in einen Friseursalon. Die Spieler gingen der Reihe nach zu Hazuan, bekamen die Seiten frisch für den großen Pokalabend gegen Arminia Bielefeld.

Während die VfB-Profis am Abend des 24. Mai unten auf dem Rasen standen, fieberte Hazuan auf der Tribüne mit. „Ich hatte nie Ahnung von Fußball, aber durch die Jungs bin ich richtiger VfB-Fan geworden“, sagt er. Der VfB gewann 4:2, die Spieler streckten den Pokal in die Höhe, Hazuan freute sich. „Das war einer der schönsten Momente in meinem Leben, weil ich das Gefühl hatte, einen ganz, ganz kleinen Anteil daran geleistet zu haben.“

In Zukunft will Hazuan den VfB-Spielern öfter auf Reisen folgen. „Wenn sie bei einem Spiel drei Tage weg oder im Trainingslager sind, schaue ich, dass ich mitkomme.“ Gut möglich, dass Hazuan in dieser Saison erstmals Europa-League-Luft schnuppert – und sich die Trikotwand im Babylon weiter füllt.