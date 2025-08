Friedrich Merz in Stuttgart: Großer Andrang beim Besuch des Kanzlers erwartet

1 Friedrich Merz soll am Dienstagmittag in Stuttgart eine Festrede halten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

An diesem Dienstag kommt Bundeskanzler Friedrich Merz nach Stuttgart. Er wird mitten in der Stadt eine Rede halten. Zaungäste dürften es dennoch schwer haben.











Hoher Besuch kündigt sich an diesem Dienstag in Stuttgart an. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nach dem eher schwierigen Start der neuen Bundesregierung in der Landeshauptstadt erwartet. Ein Bad in der Menge oder andere Kontakte mit der Normalbevölkerung sind dabei jedoch nicht vorgesehen. Stattdessen soll Merz nur im geschlossenen Kreis auftreten.