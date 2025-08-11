Friedensgespräche in Alaska: Eine Demütigung für Europa

Trump und Putin verhandeln über den Frieden in der Ukraine. Das bedeutet nichts Gutes für die Europäer, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.
Es ist eine Demütigung für Europa. Wladimir Putin und Donald Trump treffen sich in der Abgeschiedenheit von Alaska, um über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln. Das betrifft auch direkt den Frieden im Rest des Kontinents, doch kein Europäer wird mit am Tisch sitzen. Ihre Rolle beschränkt sich auf das Verfassen einer gemeinsamen Erklärung im Vorfeld des Treffens. Darin fordern sie den US-Präsidenten auf, mehr Druck auf den Kreml auszuüben, um den Krieg in der Ukraine endlich zu beenden.