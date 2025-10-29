Vor dem Hintergrund drohender Kürzungen rückt die freie Tanz- und Theaterszene in Stuttgart enger zusammen. Die Kulturinsel zeigt sich solidarisch und bietet Raum für neue Ideen.

Wenn Kulturschaffende zusammenkommen wie am Dienstag in der Geschäftsstelle der freien Tanz- und Theaterszene in Stuttgart (FTTS), dann gibt es gerade nur ein Thema: die Kürzungen, die mit dem neuen Haushalt allen drohen. Joachim Petzold, Gründer und Macher der Kulturinsel in Bad Cannstatt, teilt diese Sorge mit Tobias Frühauf und Philipp Wolpert, den beiden FTTS-Geschäftsführern: Zu starke Einsparungen könnten letztendlich in beiden Einrichtungen Existenzen und Strukturen gefährden.

Das Trio hat jedoch nicht eingeladen, um im Jammerton zu verharren. Im Gegenteil. „Wir wollen die Krise als Chance nutzen“, sagt Tobias Frühauf. Dafür brauche es dezentrale, flexible Lösungen und neue Allianzen. Joachim Petzold, der auf einem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs ein soziokulturelles Zentrum mit Gartennutzung geschaffen hat, will Teil dieser Lösung sein: „Die Kulturinsel bietet seit 13 Jahren eine analoge Plattform“, sagt er. Diese dürfen die Akteure der freien Szene im November und Dezember nun umfassend bespielen.

Eine Kooperation, die in die Zukunft weisen soll

Die Kulturinsel eröffnet, wie Joachim Petzold beschreibt, den unterschiedlichen Performern der freien Szene und ihrem Publikum jeweils passende Bühnen - vom Innenhof, der 476 Personen fasst, über den Mainfloor im Club Zollamt für 226 Zuschauer bis zu kleineren Räumen. Die Kooperation soll Synergien testen, die für die freie Szene bei der Suche nach Spielstätten und Probemöglichkeiten in Zukunft relevant sein könnten. „Wir finden es eine wichtige Geste, dass kulturelle Institutionen nun solidarisch zusammenstehen“, sagt Philipp Wolpert.

Die FTTS-Geschäftsführer waren überrascht vom Andrang, den die Ankündigung des neuen Produktionsortes auslöste. Bereits nach eineinhalb Wochen waren alle verfügbaren Slots ausgebucht. Obwohl die meisten Künstlerinnen und Künstler ihr Jahr längst durchgeplant hatten, gibt es viele Ideen, die auf Umsetzung warten. „Das war für uns auch ein Probelauf“, sagt Tobias Frühauf. „Wir wollten sehen, wie es ist, wenn es diesen einen identitätsstiftenden Spielort gibt.“

Szene vom Netzwerktreffen der FTTS Foto: Anton Avdieiev

So macht der Ausflug auf die Kulturinsel den Raumbedarf der Szene sichtbar, sorgt für Aufmerksamkeit - und schenkt dem Publikum ein vielfältiges Programm. Interdisziplinäre Kollektive sollten sich für das Projekt zusammenfinden und neue Stücke erarbeiten, neun Ensembles werden so 16 Aufführungen realisieren. Auch für Wiederaufnahmen oder die Entzerrung der angespannten Proberaumsituation werden die Kulturinsel-Bühnen genutzt.

„Wir wollten, dass alle mal über ihren Tellerrand schauen und sich austauschen“, erläutert Philipp Wolpert die Idee des Konzepts. Und Tobias Frühauf fügt an: „Wir brauchen das Engagement aus der Szene heraus um zu verstehen, wie wir diese am besten vertreten. Gegenüber der Politik ist es wichtig, dass wir mit geeinter Stimme sprechen.“

Bei einer Netzwerkveranstaltung am 1. Oktober konnten die FTTS-Künstler die Möglichkeiten der Kulturinsel kennenlernen, die beiden Geschäftsführer wiederum können nach dem Austausch den Raumbedarf der Szene besser einschätzen. „Das ist spannend für unsere strategischen Überlegungen“, sagt Philipp Wolpert mit Blick auf das, was eine gemeinsame Spielstätte bieten müsste. „Der Wunsch nach Flexibilität ist groß“, ergänzt Tobias Frühauf. Neben einer Bühne im klassischen Sinn werden flexible, alternative Spielorte auch in Zukunft für experimentelle Formate gefragt sein.

Einladung zu Kunst und Kundgebung

Termine

Die Veranstaltungen der freien Szene auf der Kulturinsel (Güterstraße 4) werden rechtzeitig im FTTS- Programmkalender sowie dem der Kulturinsel angekündigt. Am 28. November bittet zum Beispiel das internationale Digitalkunst-Festival von 18 bis 23 Uhr zu Ausstellung, Konzert und Performance.

Kundgebung

Vom 6. November an rufen Stuttgarter Kulturakteure zu einer Aktionswoche auf. „An Kultur, Bildung und Sozialem zu sparen, kostet zu viel“, lautet das Motto. Vor der Lesung zum Haushalt am 6. November um 15 Uhr ist eine Aktion im Rathaus geplant. „Wir wollen uns im Eingangsbereich mit einer mutmachenden Geste an die Politik wenden“, sagt Tobias Frühauf. Am 8. November soll es um 12 Uhr eine gemeinsame Demonstration mit der Gewerkschaft Verdi sowie Bildungs- und Sozialverbänden geben.

Finanzierung

Beim Ausflug auf die Kulturinsel kann die FTTS für die Honorare der beteiligten Künstler auf Mittel aus Aufführungs- und Wiederaufnahme-Förderungen zurückgreifen. Zudem verfügt sie für die Jahre 2024 und 2025 über zweckgebundene Gelder für die Anmietung von Räumen; diese waren nach der Absage einer möglichen Spielstätte im Club Penthouse bewilligt worden.