Vor dem Hintergrund drohender Kürzungen rückt die freie Tanz- und Theaterszene in Stuttgart enger zusammen. Die Kulturinsel zeigt sich solidarisch und bietet Raum für neue Ideen.
Wenn Kulturschaffende zusammenkommen wie am Dienstag in der Geschäftsstelle der freien Tanz- und Theaterszene in Stuttgart (FTTS), dann gibt es gerade nur ein Thema: die Kürzungen, die mit dem neuen Haushalt allen drohen. Joachim Petzold, Gründer und Macher der Kulturinsel in Bad Cannstatt, teilt diese Sorge mit Tobias Frühauf und Philipp Wolpert, den beiden FTTS-Geschäftsführern: Zu starke Einsparungen könnten letztendlich in beiden Einrichtungen Existenzen und Strukturen gefährden.