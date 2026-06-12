Frauen des VfB Stuttgart: Greta Stegemann – die Expertin für den Spielaufbau

Greta Stegemann verstärkt die Frauen des VfB Stuttgart: Die 25-jährige Innenverteidigerin kommt vom SC Freiburg – und soll die Defensive des Bundesliga-Aufsteigers stabilisieren.
Es ist nicht etwa so, dass zuhause nahe des Böblinger Herdwegs niemand etwas von Fußball verstünde. So hat Vater Josef Stegemann, den sie alle nur „Jupp“ nennen, früher selber als Amateur auf gehobenem Niveau gekickt – und er hat später als Jugendtrainer vielen Youngstern bei der SV Böblingen den ersten Schliff gegeben. Darunter etwa dem Torhüter Sven Scheuer, der zwischen 1988 und dem Jahr 2000 zwölf Jahre lang Profi im Bundesligateam des FC Bayern München gewesen ist.