Frauen des VfB Stuttgart: Greta Stegemann – die Expertin für den Spielaufbau

Greta Stegemann verstärkt die Frauen des VfB Stuttgart: Die 25-jährige Innenverteidigerin kommt vom SC Freiburg – und soll die Defensive des Bundesliga-Aufsteigers stabilisieren.

Es ist nicht etwa so, dass zuhause nahe des Böblinger Herdwegs niemand etwas von Fußball verstünde. So hat Vater Josef Stegemann, den sie alle nur „Jupp“ nennen, früher selber als Amateur auf gehobenem Niveau gekickt – und er hat später als Jugendtrainer vielen Youngstern bei der SV Böblingen den ersten Schliff gegeben. Darunter etwa dem Torhüter Sven Scheuer, der zwischen 1988 und dem Jahr 2000 zwölf Jahre lang Profi im Bundesligateam des FC Bayern München gewesen ist.

Greta Stegemann, die Tochter, hat es dennoch auf eigenen sportlichen Pfaden früh von zuhause weggezogen. Bereits mit 15 Jahren ging es für sie im Sommer 2016 ins Sportinternat nach Freiburg, wo neben den Fußballerinnen auch Athletinnen anderer Sportarten untergebracht sind. Beim Sportclub spielte die Verteidigerin zunächst in der B-Junioren Bundesliga Süd.

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Vater Jupp, Mutter Petra und Bruder Lennart kamen regelmäßig zu Besuch – und Greta Stegemann hat derweil in der Studentenstadt an der Dreisam nach drei Jahren im Internat auch fußballerisch Karriere gemacht: Als Innenverteidigerin ist die heute 25-Jährige, die außerhalb des Platzes einen Bachelor in Bildungswissenschaft- und Management vorzuweisen hat, zu einer erfahrenen Bundesligaspielerin gereift. 119 Erstligaspiele und 22 Partien im DFB-Pokal hat sie bereits absolviert.

Nun rückt Greta Stegemann der Familie geografisch betrachtet wieder näher auf den Pelz – auch wenn dies in allererster Linie sportliche Gründe hat. Denn die deutsche Junioren-Nationalspielerin, die für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) sämtliche Auswahlteams bis zur U23 durchlief, hat beim Erstliga-Aufsteiger VfB Stuttgart einen Zweijahresvertrag bis 2028 unterschrieben. Die Schwäbin kehrt also aus Südbaden heim zu ihren Wurzeln – auch wenn sie demnächst ihre Wohnung nicht in Böblingen, sondern in Bad Cannstatt beziehen wird.

VfB will sich in Liga eins etablieren

„Es ist schön, wenn man wieder nah an der Heimat ist – aber das war jetzt nicht der entscheidende Punkt. Ich hatte zehn tolle Jahre in Freiburg, aber ich wollte eine sportliche Veränderung haben. Dann hat der VfB angefragt, ich habe mir alles angeschaut – und war sehr schnell überzeugt vom Verein und seinen Zukunftsplänen“, sagt Greta Stegemann, die bei den VfB-Frauen mithelfen soll, aus dem Bundesliga-Neuling einen Dauergast in Liga eins zu machen.

„Das erste Jahr ist natürlich immer schwer, also ist es das oberste Ziel, sich erstmal in der Bundesliga zu etablieren“, sagt Greta Stegemann: „Und man merkt, dass der Verein bereit ist, viel reinzustecken, um entsprechende Strukturen zu schaffen.“

Greta Stegemann setzt in Beisein von VfB-Manager Sascha Glass die Unterschrift unter den Vertrag beim VfB. Foto: VfB

Sascha Glass ist von dem VfB-Neuzugang seinerseits überzeugt: „Greta bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Durch ihre Zuverlässigkeit und konsequente Zweikampfführung wird sie unsere Defensive als gestandene Bundesligaspielerin weiter verstärken“, sagt der General Manager Frauenfußball: „Sie passt zudem mit ihrer Persönlichkeit optimal in unser Team.“

Bisher hat die Ex-Freiburgerin noch nicht mit den Mitspielerinnen trainiert, kennt aber unter anderem Neuzugang Verena Wieder (zuletzt Werder Bremen) aus ihrer Zeit beim SC, sowie einige andere Teamkolleginnen aus den diversen U-Nationalteams des DFB. Los geht es für den Aufsteiger VfB mit der Vorbereitung auf die erste Bundesligasaison Anfang Juli, inklusive eines einwöchigen Trainingslagers im südlichen Bayern.

Die Bundesliga mit weiterhin 14 Mannschaften beginnt dann am 21. August – und damit eine Woche vor den Männern. Die erste Runde im DFB-Pokal wird vom 26. bis zum 28. September ausgetragen. Heimspielort der Frauen wird nicht wie zu Zweitligazeiten der PSV-Sportplatz neben dem Clubgelände, sondern das Gazi-Stadion auf der Waldau sein, wo der VfB im Schnitt zwischen 2000 und 3000 Fans erwartet.

Mit VfB-Cheftrainer Nico Schneck hat Greta Stegemann bereits in Freiburg zusammen gearbeitet. Foto: Imago/Steinsiek

Trainiert wird das Team weiterhin von Nico Schneck, der Ende März Heiko Gerber als Cheftrainer ablöste – und der wie Greta Stegemann vom SC Freiburg kam, wo er Assistenztrainer gewesen ist. Klar ist, dass sich beim VfB nach dem Aufstieg ein Umbruch vollzogen hat. Rund ein Dutzend Spielerinnen hat den Verein bereits verlassen. „Wir sind für die neue Saison eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen“, sagt Greta Stegemann: „Ich sehe mich da ein wenig als Bindeglied.“

In Freiburg hat die Fußballerin zuletzt häufiger auch als Außenverteidigerin gespielt – „doch innen mag ich es einen Tick lieber“. Zu ihren Stärken gehört unübersehbar die Ruhe im Spielaufbau, gerne leitet die 1,71 Meter große Defensivspezialistin die Offensivaktionen ihres Teams von der Abwehrmitte aus ein. „Ich habe gerne den Ball“, sagt Stegemann, die eine starke Pass- und Zweikampfquote auszeichnet.

Beim VfB will sie zunächst einmal nur Fußball spielen. „Ausgesorgt hat man für später nicht, aber als aktive Spielerin kann man schon von seinem Geld leben“, sagt Greta Stegemann, die womöglich im Fernstudium noch ihren Master machen will – um später einmal vielleicht in einem Sportinternat als Pädagogin den Alltag der Talente zwischen Sport und Schule zu koordinieren. Aber das ist noch nicht entschieden. Klar ist derweil, dass es nun in den Urlaub auf die Insel Rhodos geht – danach kann das Abenteuer VfB beginnen.