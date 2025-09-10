Folge der Sparpläne: Stuttgarter Konzertforum wird nicht gebaut

Ein Konzertsaal mittlerer Größe fehlt in der Landeshauptstadt. Ein privater Investor bot Ende 2023 den Bau an, doch die Stadt will die damit verbundenen Kosten nicht tragen.
Die vom Finanzreferat unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) für die nächsten Jahre ausgegebene strikte Spardisziplin zeigt erste konkrete Auswirkungen. In die von den Ämtern erstellte Investitionsliste, die den Doppelhaushalt 2026/2027 und die Mittelfristplanung bis 2030 umfasst, ist das Neubauprojekt Konzertforum in Bad Cannstatt nicht aufgenommen worden. „Dieser Neubau passt nicht in die Zeit“, so Fuhrmann gegenüber unserer Zeitung. Die Entscheidung über alle Investitionen trifft letztlich der Gemeinderat in der dritten Lesung des Haushalts am 19. Dezember.