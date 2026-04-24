Förderung in Stuttgart: Wärmepumpe bis Solar – Mit welchem Zuschuss Stuttgarter ab Mai rechnen können

In Stuttgart gibt es nach wie vor eine Zusatzförderung, wenn man in die private Energiewende investiert. Angesichts der schlechten Haushaltslage wurde aber sortiert und priorisiert.
Die gute Nachricht für Stuttgarter Eigenheimbesitzer, die energetisch sanieren wollen: die Zusatzförderung durch die Stadt bleibt bestehen, neben den Bundeszuschüssen kann man auch bei der Kommune weiterhin Förderung beantragen. Die schlechtere Nachricht: Es gibt ab Mai insgesamt etwas weniger, weil das Budget der Stadt bekanntlich geschrumpft ist. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Veränderungen.