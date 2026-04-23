Firma in Waldenbuch muss sparen: Ritter Sport baut 70 Stellen ab

Nach vielen Jahren des Wachstums hat der Schokoladenhersteller Ritter Sport mit stark gestiegenen Kosten und schwindendem Absatz zu kämpfen. Deshalb zieht er die Reißleine.
Seit 114 Jahren gibt es die Firma, die heute Alfred Ritter GmbH & Co. KG heißt. Von 1912 bis 1930 stellte sie zunächst in Bad Cannstatt Zuckerwaren und dann auch Schokolade her, danach am heutigen Firmensitz in Waldenbuch. Um diese Zeit entstand die Idee der mittlerweile ikonschen Quadrate, als die Schokotafeln der Marke Ritter Sport fortan nicht nur in Deutschland Karriere machten.