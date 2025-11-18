Finanzkrise in Stuttgart: Frank Nopper erhält Antwort auf Brandbrief an Merz

In einem Schreiben an Bundeskanzler Friedrich Merz fordert der Oberbürgermeister Geld vom Bund für das Haushaltsloch. Jetzt kam eine Antwort – allerdings von unerwarteter Seite.
In seinem Bemühen um Hilfe vom Bund gegen das riesige Stuttgarter Haushaltsloch bekommt Oberbürgermeister Frank Nopper Zuspruch vom politischen Gegner. Sebastian Schäfer, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, ist der erste, der CDU-Mann Nopper offiziell mit einem Schreiben auf einen Brandbrief antwortet, den dieser gemeinsam mit zwölf anderen Rathauschefs von Landeshauptstädten geschrieben hatte.