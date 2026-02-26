Filmdreh in Stuttgart: Für eine schwarze Komödie fallen im Barbershop auch nachts die Haare

Wird hier jetzt rund um die Uhr rasiert? Im Barbershop an der Tübinger Straße ist derzeit auch nachts reger Betrieb. Doch statt Barthaaren fallen hier Filmklappen. Bis in die Morgenstunden dreht Tito Uysal an diesem „haarigen“ Ort seinen Abschlussfilm für die Filmakademie Baden-Württemberg; „Barbershop“ heißt die schwarze Komödie, die vom tragisch endenden Besuch eines Kontrolleurs in einem türkischen Herrensalon erzählt. Bei der Inspektion im Laden von Cenk geht einiges schief.

Am Set muss alles wie am Schnürchen laufen. Denn Kameras, Scheinwerfer und das restliche Equipment können nur aufgebaut werden, wenn die echten Bartschneider ihr Tagwerk vollbracht haben. Tito Uysal und sein mehr als 20-köpfiges Team wollen die schwarze Komödie in fünf Nachtschichten im Kasten haben, bevor die Straße am Wochenende zur Ausgehzone und entsprechend laut wird. „Leise, wir drehen!“ Auch unter der Woche geht die Anweisung bis raus vor die Tür, wo Requisiten aus einem Transporter geladen werden. Drinnen wird an diesem Abend an der Szene gefeilt, in welcher der sich angekündigte Besuch des Kontrolleurs für Betriebsamkeit sorgt.

Mehrfach muss der Schauspieler Metehan Demiröz in der Rolle des Barbershop-Chefs einen Eimer mit Putzwasser füllen, bevor er zum Feudel greift. Mit Putzmittel oder besser ohne Schaum? Kamera-Einstellungen werden ausprobiert und an Bildschirmen überprüft, bevor alles passt und Metehan Demiröz für eine Zigarette entlassen wird. Vom Stuttgarter Set müsse er am Ende der Woche direkt weiter zu Dreharbeiten nach Köln, erzählt der Schauspieler mit dem markanten Schnauzbart; dort steht er für die RTL-Serie „Unter uns“ vor der Kamera.

Schauspieler Mehetan Demiröz (zweiter von links) mit Regisseur Tito Uysal und Co-Regisseur Serdar Gençol (links) Foto: StZN

Auch andere im Cast bringen Erfahrung aus Kino- und Serienproduktionen wie „Rheingold“, „The Cut“ oder „Dogs of Berlin“ mit. Taner Sahintürk, der den Kontrolleur spielt, war es ebenfalls wichtig, beim Dreh in Stuttgart dabeizusein. Normalerweise steht er auf der Bühne des Berliner Gorki-Theaters, wo er seit 2013 festes Ensemblemitglied ist, hat aber wie die meisten „Barbershop“-Akteure Wurzeln in der Region. Am Herzen liegt ihnen Tito Uysals Projekt, weil es aus einer migrantischen Gemeinschaft heraus von deren Lebenserfahrungen erzählt. Die Geschichte des Inspekteurs, dessen Unfall im Salon von Cenk diesen Safe Space bedroht, greift Themen auf wie Vorurteile, das Misstrauen von Migranten gegenüber Behörden und einer Gesellschaft, die sie nie richtig akzeptiert hat, ihre Angst vor Ungerechtigkeit, Willkür und Ausgrenzung.

Ein Diplom als Türöffner

„Ich will das widerspiegeln, was wir draußen in der Gesellschaft haben. Das ist der Film, den ich mir zu Beginn meiner eigenen Laufbahn gewünscht hätte sehen zu können“, wirbt Tito Uysal für sein Kurzfilmprojekt. Als Schauspieler und Filmproduzent ist der 43-Jährige ein alter Hase, mit Karoline Herfurth hat er zum Beispiel den Kinofilm „Sweethearts“ gedreht, mit seiner Schwester 2017 die Alpha Centauri Studios gegründet. Warum sattelt der in Tamm Aufgewachsene im reifen Alter noch ein Studium drauf und gibt sein Debüt als Regisseur? „Es gibt nicht so viele Menschen, die aus der Migranten-Bubble heraus erzählen können“, sagt Tito Uysal. Das Diplom einer renommierten Einrichtung wie der Ludwigsburger Filmakademie soll da Türen öffnen.

Nachts im Barbershop Foto: StZN/ak

Dass er nun für den Abschlussfilm seine Traumbesetzung und einen authentischen Ort gefunden hat, stärkt dem Regie-Neuling den Rücken. „,Barbershop‘ ist ein Projekt, das man international erzählen kann. Egal, wo jemand einen solchen Laden betritt, fühlt er sich gleich wohl“, sagt Tito Uysal, der hinter der männlichen Fassade Gespräche zeigen will, die man nicht erwartet. „Da ist viel Menschlichkeit, viel Gefühl.“ Irgendwo zwischen dem überzogenen Witz eines Guy Ritchie, dem kultigen Pop eines Quentin Tarantino und großen Emotionen will er seinen eigenen Stil finden. „Ich dachte, wir Deutsche können das auch, wir haben Cast und Crew dafür“, sagt Tito Uysal und hofft, dass sein Kurzfilm vielleicht als Konzept für eine Serie Interesse findet. „Da ist sehr viel mehr möglich“, ist er sich sicher.

Traum vom schäbischen Hollywood

Von „Bawüfornia“, einer Art Hollywood im Ländle, träumen derweil Co-Produzent Matteo Walter und Co-Regisseur Serdar Gençol. „Wir möchten den Filmstandort in der Region stärken und ausbauen. Für uns ist es sehr wichtig, dass Filme nicht nur in Berlin oder München gedreht werden“, sagt Matteo Walter. Und auch Serdar Gençol wünscht sich, dass das internationale Renommee der Ludwigsburger Filmakademie mehr möglich macht. „Es ist doch gut, wenn unser Land, das für Technik und Innovation steht, auch offen ist für Kultur und der Film entsprechend unterstützt wird, damit nicht alle abwandern.“ Wer will für ein solches Projekt nicht rund um die Uhr rasieren?

Von Ludwigsburg in die Filmwelt

Künstler

Tito Uysal, 1982 in Engen als Timur Uysalsoylu geboren, wuchs im Kreis Ludwigsburg auf. Für MTV realisierte er von 2001 an Projekte in Spanien, wo er zwölf Jahre lang lebte. Seine Ausbildung zum Schauspieler absolvierte er an der Live-Act-Akademie in Stuttgart, aktuell studiert er Filmproduktion in Ludwigsburg. Mit seiner Schwester gründete er den Verleih Alpha Centauri Studios, der inzwischen auch Filme wie zuletzt „Make Me Feel“ mitproduziert.