Festtage von Freitag bis Sonntag: ABBA, Boule & bunte Bühne: Das bietet die Garden Fiesta in Weinstadt

ABBA, Boule & bunte Bühne: Das bietet die Garden Fiesta in Weinstadt

1 Turnen, Tanzen, Feiern und mehr stehen bei der dreitägigen Fiesta in Weinstadt an. Foto: Jorge Castillo/TurnstiftungBW/J.Beglau

Von ABBA-Tribute über Kinderturnwelt bis Bouleturnier: Die Garden Fiesta bringt Weinstadt drei Tage lang zum Beben – und der Eintritt ist an allen Tagen frei.











Weinstadt wird heuer 50 Jahre alt – und das wird gebührend gefeiert: Von Freitag, 27. Juni, bis Sonntag, 29. Juni, verwandelt sich der Bürgerpark Grüne Mitte Weinstadt wieder in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt. Die Garden Fiesta 2025 bietet an drei Tagen internationale Street-Food-Stände, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sowie ein interkulturelles Unterhaltungsprogramm mit Musik, Tanz und Begegnung. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.