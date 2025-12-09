27 Songs, volle Lautstärke: Feine Sahne Fischfilet bringt die Porsche-Arena an einem Montagabend in den Ausnahmezustand.
Die Sitzplätze in der Porsche-Arena bleiben an diesem Montagabend zunächst spärlich besetzt – kein Wunder bei einem Konzert, das von Moshpits, fliegenden Haaren und Crowdsurfern lebt. Im Innenraum ragen bunte Irokesenfrisuren aus der Menge, erste Oberkörper sind frei, noch bevor die Vorband die Bühne betritt. Sie bezeichnen sich selbst als „fünf Idioten mit dem Herzen aus Punkrock“ – mit breitem Grinsen und einem Kasten Bier auf der Bühne heizen sie die Halle innerhalb weniger Minuten an.