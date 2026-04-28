Feierliche Wiedereröffnung: Mit Unterstützung aus Württemberg – Besondere Kirche in Frankreich saniert

Eine traditionsreiche lutherische Kirche mit einer sehr engen Verbindung nach Deutschland ist am Wochenende feierlich wiedereröffnet worden. Was steckt dahinter? Ein Ortsbesuch.
„Das ist eine großartige Sache, auf diese Partnerschaft sind wir sehr stolz.“ Oberbürgermeister Matthias Knecht war aufgeräumter Stimmung. Gerade in Montbéliard angekommen, strebte der Ludwigsburger Schultes direkt ins Rathaus der französischen Partnerstadt. Kurz darauf erschien er mit seiner Amtskollegin, Marie-Noëlle Biguinet, der Bürgermeisterin der 25.000-Einwohner-Gemeinde rund 50 Kilometer südwestlich von Mulhouse, in der Kirche Saint-Martin. Knecht war Ehrengast beim feierlichen Gottesdienst zur Wiedereröffnung dieses traditionsreichen lutherischen Gotteshauses.