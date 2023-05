1 Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang wird im Zusammenhang mit ihrem Gewicht insbesondere im Netz immer wieder beleidigt. Foto: imago/Bildgehege

Viele dicke Menschen erfahren insbesondere im Netz häufig Hass und Beleidigung. Ziel von Anfeindungen ist in diesen Tagen wieder einmal die Grünen-Politikerin Ricarda Lang. Was steckt hinter den Angriffen – und was sagen sie über jene aus, die sie abfeuern?









Berlin - Es war die erste Rede von Ricarda Lang im Bundestag, wenige Tage bevor sie zur neuen Co-Vorsitzenden der Grünen gewählt wurde. In der Rede sprach sie sich vehement für eine Impfpflicht aus, argumentierte mit den Einschränkungen, die etwa Kinder und Eltern in der Pandemie ertragen müssten. Im Netz aber sind daraufhin Diskussionen nicht so sehr über das entbrannt, was die Politikerin forderte, sondern darüber, wie sie aussieht.