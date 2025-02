Fastnacht in Franken: Markus Söder als Elvis: Ein Detail sorgt für Diskussionen

1 Markus Söder als Elvis Presley mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder bei "Fastnacht in Franken". Foto: imago/Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum

Markus Söder hat sich für die "Fastnacht in Franken" als Elvis Presley verkleidet - und dafür seinen Bart geopfert. Die Fans sind geteilter Meinung.











Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58) erschien zur "Fastnacht in Franken", an der Seite von Gattin Karin, als Elvis Presley. Auf Instagram ließ der CSU-Politiker seine Follower an seinem Auftritt teilhaben. Zu Bildern, die ihn als "King of Rock'n'Roll" zeigen, schrieb er: "Was für ein großartiger Abend in #Veitshöchheim. Tolle Künstler, auffällige #Kostüme und beste Stimmung! Die #Fastnacht in #Franken war auch in diesem Jahr ein absolutes Highlight. Danke an alle Künstlerinnen und Künstler für ihre großartigen Darbietungen.."