Fanreaktionen zu VfB vs. SCF: „Unfucking fassbar ... Berlin, Berlin, wir fahren WIEDER nach Berlin“

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokalfinale. Die Mannschaft setzte sich am Donnerstagabend mit 2:1 nach Verlängerung gegen den SC Freiburg durch. Wie Fans im Netz das Spiel erlebten.

Der VfB Stuttgart steht zum zweiten Mal in Folge im DFB-Pokalfinale – und hat am 23. Mai im Berliner Olympiastadion gegen den FC Bayern die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich am Donnerstagabend mit 2:1 nach Verlängerung gegen den SC Freiburg durch. Die Tore für die Weiß-Roten erzielten Deniz Undav und Tiago Tomas. Für Freiburg traf Maximilian Eggestein.

Im Netz fieberten die VfB-Fans mit ihrer Mannschaft mit. Wir haben die besten Reaktionen für Sie gesammelt:

Vor dem Anpfiff heizen beide Fanlager die Stimmung an – die VfB-Fans mit einer Pyroshow, die Freiburg-Fans mit einer Choreo. Den Fans im Netz gefällt es:

Für Gesprächsstoff sorgt zu Beginn der Partie – wie so oft – der Schiedsrichter. Tobias Welz zeigt in der Anfangsphase gleich viermal Gelb.

Der Frust über den Schiedsrichter weicht kurze Zeit später der Frust über das Führungstor des SC Freiburg nach einer Ecke, die aus einem missglückten Rückpass von Angelo Stiller resultierte.

Nicht mal unverdient.... Und miserabel verteidigen nach einer Ecke, die wir denen mal eben durch pure Dummheit geschenkt haben, ist auch keine gute Idee.... #VfB — Oberbruddler ( @oberbruddler.bsky.social) 23. April 2026 um 21:18

Was war das denn für ein Rückpass von Chabot. #VfB — Mark1893 ( @mark1893.bsky.social) 23. April 2026 um 21:17

Es dauert bis zur 40. Minute, bis der VfB das erste Mal gefährlich vor das Tor von Freiburg-Keeper Florian Müller kommt. Doch der Abschluss von Ermedin Demirovic geht über das Tor. Der Stürmer muss sich im Netz Einiges anhören:

Doch nun kommt die VfB-Offensive ins Rollen. Der VfB erspielt sich mehrere Chancen – nur ein Tor will bis zum Pausenpfiff nicht fallen. Die Fans fragen sich: „Warum nicht gleich so?“ Und lassen in der Pause mächtig Dampf über die lange Zeit dürftige Leistung ab.

Kurz nach der Pause hat Chris Führich die Riesenchance zum Ausgleich. Doch der Flügelspieler setzt den Ball mit seinem schwachen linken Fuß am Tor vorbei.

Das muss der Ausgleich sein. Im Freiburger Strafraum herrscht Chaos, am Ende landet der Ball bei Angelo Stiller, der nur noch einschieben muss, doch er erwischt den Ball nicht richtig. So trudelt die Kugel in die Arme von Schlussmann Florian Müller.

In der 61. Minute zappelt der Ball dann endlich im Netz – doch dem Tor von Angelo Stiller ging eine Abseitsposition voraus. Auch wenn das so mancher Fan nicht wahrhaben will.

Freiburg lässt auf der einen Seite die Riesenchance zum 2:0 liegen, im Gegenzug trifft der VfB in Person von Deniz Undav zum Ausgleich. Plötzlich glauben die Fans wieder an den Finaleinzug.

Alter was eine geile Sequenz, hinten grade so gerettet, vorne so grandios vollendet 😍 #VfB — DanielH1893 ( @danielh1893.bsky.social) 23. April 2026 um 22:19

Einige VfB-Fans erinnern sich an die Aussage von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der heute im Stadion ist, und nach dem Siegtor von Undav gegen Ghana gemeint hatte, der eingewechselte Stürmer hätte das Tor nach 70 Minuten-Einsatzzeit womöglich nicht erzielt. Hier trifft er ausgerechnet in der 70. Minute.

Grad noch vor Ablauf der 70sten Minute, sonst wär's nix geworden... 😉 #Undav #VfB #VfBSCF — Fan Fietser ( @fan.eurosky.social) 23. April 2026 um 22:22

In der 82. Minute fehlen dem VfB nur Zentimeter zur Führung. Eine Hereingabe von Undav wird gefährlich abgefälscht, Müller kann den Ball gerade noch an den Pfosten lenken.

Undav hat das Siegtor in der letzten Minute der Nachspielzeit auf dem Fuß. Doch sein Abschluss aus rund elf Metern ist zu zentral. Müller ist zur Stelle. Somit geht es in die Verlängerung. Die Fans hätten gerne darauf verzichtet.

Undav aber auch wie üblich irgendwo zwischen Champions League und Kreisklasse bei der Chancenverwertung. #VfB #VfBSCF — Max ( @maxmagmumpitz.bsky.social) 23. April 2026 um 22:46

In der Pause übergibt sich der einwechselte Bilal El Khannouss.

Kurz nach Wiederanpfiff jubeln plötzlich die Freiburger – doch nur wenige Sekunden. Denn der Treffer von Igor Matanovic zählt nicht.

Der VfB verlangt mir heute alles ab 😰 — Martin Panik ( @martinpanik.bsky.social) 23. April 2026 um 22:54

Fünf Minuten später taucht Chris Führich frei vor dem Tor auf – doch einmal mehr geht der Ball nicht ins Tor, sondern nur an den Pfosten. Die Fans verzweifeln.

Florian Müller, ehemals für den VfB aktiv (und das meist glücklos), wächst in diesem Spiel über sich hinaus – und verhindert mit einer Monster-Reaktion die Führung durch Bilal El Khannouss.

Als alles nach Elfmeterschießen aussieht, macht der VfB doch noch ein Tor. Joker Tiago Tomas trifft in der 119. Minute artistisch zum Sieg. Nicht nur die Fans im Stadion, sondern auch vor den TV-Bildschirmen feiern den Einzug ins Pokalfinale.

Mit der Hacke ich fass es net #VfB — Mark1893 ( @mark1893.bsky.social) 23. April 2026 um 23:25

Weiter geht es für den VfB am Sonntag. Dann empfangen die Weiß-Roten in der Bundesliga den SV Werder Bremen (15.30 Uhr).