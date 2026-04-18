Fanboy-Moment: Markus Söder trifft Richard Gere im Cockpit

Markus Söder hat Hollywood-Legende Richard Gere in Bayern empfangen. Auf Instagram zeigt der CSU-Chef ein Cockpit-Foto mit dem Schauspieler - gedreht wird im Freistaat der Flugzeug-Thriller "Left Seat".
Normalerweise macht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59) mit politischen Auftritten Schlagzeilen. Jetzt aber teilt der CSU-Chef auf Instagram eine ungewohnte Szene: Söder sitzt neben Hollywood-Legende Richard Gere (76) im Cockpit eines Kleinflugzeugs, beide grinsen entspannt. "Mit diesem Piloten im Flieger kann nichts schief gehen", schreibt der Regierungschef zu dem Bild.