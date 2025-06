Experte verteidigt Neugestaltung: Ludwigsburger Arsenalplatz wird bald grün sein

1 Noch sind die neu gepflanzte Blauglockenbäume klein, doch bald schon werden sie ein dichtes Blätterdach bilden. Foto: Simon Granville

Die Kritik an der Neugestaltung mitten in Ludwigsburg hält an. Die Blauglockenbäume als invasive Art stehen im Fokus. Ex-Blüba-Chef Volker Kugel sieht das anders.











Link kopiert



Blauglockenbäume wurden in der Schweiz als invasive Art verboten, in Ludwigsburg hat man gleich 31 Exemplare davon auf dem neu gestalteten Arsenalplatz angepflanzt. Das sorgte bei manchen schon für die Befürchtung, die alten Kastanien könnten durch aggressives Wurzelwachstum der Paulownia tomentosa, wie der Baum fachsprachlich heißt, gefährdet werden – beispielsweise dadurch, dass sie den für Ludwigsburg so typischen Bäumen das knappe Wasser wegnehmen.